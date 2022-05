Lukeš: Frydrych je jednoznačná volba, chtěl bych ho. S Almásim Baník neprohraje

Dění na hřišti sledoval z nové tribuny mimo jiné i majitel Baníku Ostrava Václav Brabec. „Skautuji tady možného soupeře v MOL Cupu,“ vtipkoval ještě před utkáním, když se v blízkosti hrací plochy zdravil s jedním z diváků.

Zároveň tím ale poukázal na fakt, že vítěz poháru dostane možnost startovat v letním předkole příštího ročníku MOL Cupu, který bude obhajovat prvoligové Slovácko. Krnov má však účast jistou vyřazení navzdory, jelikož míří do divize.

To ale neměnilo nic na tom, že se chtěl o třetí trofej v sezoně porvat. „Samozřejmě, je to zklamání, ale respektujeme to. Nic jiného nám nezbývá,“ usmál se trenér Krnova Gustav Santarius.

Smetana o Baníku: Udělal jsem chyby, ale odcházím lepší. Kam půjde? A co Sor?

Se vstupem i předvedenou hrou svého týmu byl spokojený, jenže přišly chyby. „Mrzí mě ty dvě standardní situace. Jednou jsme neuhlídali roh, pak jsme nechali hráče osamoceného. To bylo ještě horší. V útoku jsme ta zaváhání nenapravili, i když šance jsme měli. Domácí ty své ale proměnili,“ dodal Santarius.

Naproti tomu Hlubina, která je v krajském přeboru sedmá 21 bodů za Krnovem, může navázat tři roky starý triumf z Háje ve Slezsku nad Velkými Heralticemi (6:3). „Je pravda, že v naší soutěži jsou malé rozdíly, můžeme být ještě třetí čtvrtí, ale ani tak to není ideální sezona. Aspoň pohárem si to chceme vynahradit,“ prozradil trenér Jan Woznica, jehož tým bude ve finále (středa 8. června na neutrální půdě) proti Vendryni, účastníkovi krajské soutěže I.B třídy, jasným favoritem.

ROK BANÍKU OČIMA DENÍKU: Radosti i zklamání. Kdo byl podle Lukeše likvidován?

Na vítězném semifinále si cenil, že jeho svěřenci opět těžili ze standardek, které Hlubině na jaře jdou.

„O víkendu jsme prohráli ne proto, že jsme hráli špatně, ale kvůli neproměněným šancím. Dneska jsme upravili styl hry, nenapadali jsme tak vysoko, nechali jsme Krnov víc hrát. Dvacet minut to nevycházelo, byli jsme pasivní, měli jsme tam okna, ale potom si to sedlo. Vedení 2:1 v poločase nás uklidnilo, pak jsme upravili rozestavení a myslím, že ve druhé půli to bylo znát. Byli jsme lepší a zaslouženě vyhráli,“ doplnil Woznica.

Baník chystá kádr pro Vrbu, zatím čistí kabinu. Komu řekli na Bazalech sbohem?

Krajský fotbalový pohár Moravskoslezského kraje – semifinále:

TJ Unie Hlubina – FK Krnov 3:1 (2:1)

Branky: 17. a 21. Dawid, 52. Foniok – 19. Váňa. Rozhodčí: Slaný – Priesol, Starý. ŽK: Hrubý, Varyš (oba Krnov). Diváci: 120.

Hlubina: Otoupalík – Podraza, Tomek, Krčmařík, Frébort – Förster, Dawid (83. Jesch) – Šindler (88. Šindler), Foniok (71. Hommes), Bělíček (71. Schmutz) – Sasko (88. Kunštatský). Trenér: Woznica.

Krnov: Řeháček – Havlíček, Tümmler (80. Varyš), Macík, Burian (67. Michálek) – Teichmann, Bartoníček (83. Tomášek), Kolbasa, Sabo – Váňa, Hrubý. Trenér: Santarius.

Druhé semifinále: Vendryně – Baník Albrechtice 4:2 (3:0), branky: 10. a 24. Mitrenga, 30. Sikora, 86. Hulboj – 63. a 78. Hovůrka. Rozhodčí: Podracký – Kolarský, Galásek. Bez karet. Diváci: 30.