Oficiálně více než stovka diváků viděla nedělní derby v rámci I.B třídy, skupiny B mezi Hatí a Šilheřovicemi. A že by se nudila, to se říct nedá. Kromě čtyř branek a remízy 2:2 nabídli rivalové i pořádnou dávku emocí, sprostých nadávek, vyhrožování a inzultaci rozhodčího, které se dopustil klíčový a zkušený obránce hostů Martin Valigůra. Celkově sudí Pavel Podracký udělil v zápase osm žlutých a tři červené karty.

Martin Valigůra v barvách Sokolu Šilheřovice. | Foto: Deník

Favoritem duelu byly Šilheřovice, které před víkendovým kolem nasbíraly v soutěži devět bodů. Trápily přední celky jako Záblatí, či Vítkovice B, porazily rezervu Hlubiny. Naproti tomu Hati patřila s jediným bodem poslední příčka. Před týdnem k utkání do Rychvaldu ani nepřicestovala, za což inkasovala pokutu šest tisíc korun. Kontumace 3:0 ve prospěch Slavoje byla samozřejmostí.

VIDEO: Benešov zlomil sérii. Brankář v poli, mezi střelci legendární Juchelka

Bylo zjevné, že bez ohledu na situaci v tabulce, bude střetnutí zástupců sousedních vesnic, jejichž hřiště dělí vzdálenost zhruba pěti kilometrů, budit emoce. Hosté vedli po trefě Patrika Petra, na kterou brzy odpověděl Adam Heglas. Krátce po pauze vrátil Šilheřovicím minimální náskok František Václavík.

Jenže vše se začalo pro celek Radima Karstena komplikovat po hodině hry. Podle zápisu o utkání Martin Valigůra inkasoval žlutou kartu za „bezohledné podražení soupeře z boku v souboji o míč v nepřerušené hře“. To se mu ale nemělo líbit a pustil se do kritiky protihráčů. „Šmejde vypadni,“ počastoval slovy faulovaného soupeře a kapitánovi domácích vzkázal, aby „táhl na svou polovinu“.

Kobeřice předvedly obrat. První poločas byl s naší strany šílený, řekl trenér

Na to rozhodčí reagoval další žlutou kartou, ve výsledku tedy červenou, a poslal Valigůru do sprch. Ten se však zjevně nehodlal vzdát. Podle zápisu Podrackého napadl fyzicky strčením do oblasti krku a ramene a vše doprovodil slovy. „Já tě zabiju, ty zm**e, odsud neodjedeš živý. Do*ebu ti celou rodinu,“ hlásil Valigůra.

Šilheřovicím bylo ještě hůř o tři minuty později, když Denis Lukáš chytil míč směřující do branky na čáře rukou. Fakt, že měl z prvního poločasu na kontě napomenutí, byl v té chvíli irelevantní. Následovalo přímé vyloučení, penalta, ze které vyrovnal domácí kanonýr David Plaček. Hosté tak dohrávali téměř půl hodiny o devíti.

Háj ve smutku, v Českém Těšíně prohrál gólem v nastavení

Na konečném výsledku už nic nezměnilo ani třetí vyloučení v závěru, kdy haťský Lukáš Cigan zabránil vyložené šanci. „Zmařil zjevnou brankovou příležitost hostujícího družstva podražením zezadu, hráč by postupoval sám na branku domácích,“ napsal Podracký do oficiálního dokumentu.

Lukáš s Ciganem nejspíš obdrží trest na jedno utkání, jak se ale disciplinárka zachová v případě Valigůry, je velká otázka. Téměř jistě ale půjde o delší distanc.