První poločas se hrál překvapivě pod taktovkou Bolatic. „Začali jsme dobře. Hýřili jsme aktivitou a dostávali se do šancí,“ pochvaloval si bolatický kouč Tomáš Kretek. První velkou možnost měli hosté, poté co Oberherr využil zaváhání Wirtha a zjevil se sám před Štenclem. Na domácího brankáře si ale nepřišel. Následně našel Šamárek na zadní tyči Hluchníka, ten ovšem střílel nad. Mladý Hluchník měl i další možnost, když se s míčem ocitl na pětce, avšak jeho pokus byl zablokován. Ve 38. minutě byl Hluchník rychlejší než Lukáš Kollek. Domácí záložník fauloval a kopala se penalta, kterou Šula proměnil. „Zaslouženě jsme šli do vedení, škoda jen, že se nám nepodařilo proměnit ještě alespoň jednu gólovku,“ poznamenal šéf bolatické lavičky.