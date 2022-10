„Šlo to strašně rychle. Dát hattrick za osm minut, to se mi ještě nikdy nepovedlo,“ usmíval se Daniel Klein. „Musím ale přiznat, že dvě branky byly z kategorie haluzových,“ podotkl jednadvacetiletý útočník. „První dva jsem střílel do prázdné branky. Na úvodní mi nahrával parťák z útoku Adam Rolný, na druhý Daniel Šimon,“ vracel se k sobotnímu duelu Daniel Klein. „Třetí už byl po individuální akci. Na něm jsem měl větší podíl,“ řekl heraltický útočník.

Stejně jako jeho kolega z útoku Adam Rolný, který dal hattrick v předešlém kole, bude muset dát svým spoluhráčům dárek v podobě láhve zelené. „Vypadá to na tři litry zelené, to je naše tradiční odměna,“ prozradil Daniel Klein. Velké Heraltice letos jedou. Jedná se o ofenzivě laděné mužstvo. V sedmi zápasech Heraltičtí nastříleli jednačtyřicet branek, v průběžné tabulce jim patří první místo.

„Zatím se nám daří. Cíl musí být jasný, a tím je postup,“ má jednadvacetiletý útočník jasno o letošní sezoně.Forma fotbalistů z Velkých Heraltic má letos vzrůstající tendenci. „Je to dáno tím, že pravidelně, dobře a hlavně ve velkém počtu trénujeme. To se odráží ve hře, i celkově do pohody týmů,“ přidává svůj postřeh Daniel Klein a jedním dechem dodává: „Máme v kádru také kluky, kteří prošli opavskou mládeží, mají kvalitu a jsou fotbaloví. Dokážeme si to dobře na hřišti dát.“

Sniper z Velkých Heraltic góly střílí rád. „Rád bych jich dal co nejvíce, ale úspěch týmu je na prvním místě. Konkrétní metu nastavenou nemám,“ přiznal se. Nejhezčí gól, který mu utkvěl v paměti, je ten z letošní sezony. „Hráli jsme v Budišově a mně vyšla hlavička ze šestnáctky. To byl asi nejhezčí gól, co jsem dal,“ přiblížil Daniel Klein. Během své kariéry kopal za rodné Velké Heraltice, Hlavnici a krátce se mihl v Hněvošicích. „S fotbalem jsem začal v Heralticích, ale když jsem nedostával prostor v prvním týmu, odešel jsem do Hlavnice. Nakonec jsem se ale vrátil. A Hněvošice, to byla jen krátká letní epizoda,“ zakončil povídání Daniel Klein.