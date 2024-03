/FOTOGALERIE/ Pustopolomští fotbalisté splnili roli favorita a porazili Dolní Benešov 4:1. Hosté ale i přes jasnou porážku podali sympatický výkon. Doplatili ovšem na špatnou koncovku. Výkon poraženého týmu pochválil i domácí kouč David Štverka.

Pustá Polom - Dolní Benešov 4:1 | Foto: Johanka Beinhauerová

Pustopolomští fotbalisté nadále nahánějí Petřvald na čele krajského přeboru. Proti Dolnímu Benešovu měli svěřenci trenéra Davida Štverky výborný začátek. Už v 6. minutě se po rohovém kopu prosadil kanonýr Palatický, který prostřelil hradbu těl před sebou. Ve 22. minutě dal Berger balon mezi stopery, Rolný běžel sám na gólmana Marečka a zvyšoval na 2:0. „Měli jsme dobrý začátek, dali jsme rychlý gól, brzy přidali další. Musím ale říci, že Dolní Benešov byl hodně nepříjemný. Vypracoval si taky šance,“ řekl trenér Pusté Polomi David Štverka. „Domácí rychle vedli. My jsme se ale dokázali do utkání vrátit. Ve hře byly pasáže, kdy jsme měli navrch,“ podotkl kouč Dolního Benešova Jaroslav Samson. Ve 39. minutě se hosté blýskli pěknou akcí a Sobek snížil na 2:1. Poslední slovo v úvodním dějství měla ale Pustá Polom. Pomp zakombinoval s Duškem. Míč se dostal k Palatickému a ten na zadní tyči přidal třetí branku.

Kravařský Milan Halaška řádil, dvěma góly popravil Orlovou

Po přestávce měl velkou možnost hostující Ševčík, ale nedal, neuspěl ani s dorážkou. Naopak v 71. minutě se prosadil Gebauer a bylo to 4:1. „Jsem rád, že jsme úvodní dvě kola zvládli. I přes jasný výsledek to ale nebyl vůbec jednoduchý zápas,“ přiznal David Štverka. „I přes porážku jsem s výkonem kluků spokojený. Do nějaké pětasedmdesáté minuty to bylo dobré. Doplatili jsme špatnou koncovku. Na té musíme zapracovat. Šancí jsme si vypracovali celkem dost,“ řekl závěrem trenér Dolního Benešova Jaroslav Samson.

Pustá Polom – Dolní Benešov 4:1 (3:1)

Branky: 5. a 45. Palatický, 22. Rolný, 71. Gebauer – 39. Sobek. Rozhodčí: Revaj – Jurygáček, Pasterčák. ŽK: Berger, Pomp – Ševčík, Hluchník. Diváci: 110.

Pustá Polom: Muczka – Pomp, Kuděla, Potůček – Kludka (58. Frank), Hrabina, Berger (83. Augustýnek), Dušek (83. Sobota) – Rolný, Gebauer. Palatický (69. Grussmann). Trenér: David Štverka.

Dolní Benešov: Mareček – Komárek (56. Hluchník), Labuda (75. Svoboda), Moravec, Kaluža (80. Sebrala) – Samson (56. Tchuř) – Sobek, Večerek (56. Herich), Skroch, Keller – Ševčík. Trenér: Jaroslav Samson.