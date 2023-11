/VIDEO, FOTOGALERIE/ Nováček krajského přeboru z Kravař na domácím trávníku selhal. Dělal chyby s Brušperkem prohrál 2:4. Domácí kouč Karel Štěpán nedělní porážku dlouho rozdýchával. V kravařském dresu se podruhé v této sezoně představil bývalý reprezentant Zdeněk Pospěch.

Kravaře - Brušperk 2:4 | Video: Petr Widenka

„Musím přiznat, že se proti nám postavil soupeř s výbornou organizací hry. Byl běhavý, dobře se přemisťoval a přehrával nás ve všech směrech,“ přiznal po utkání trenér Kravař Karel Štěpán. Domácí měli šanci Tesaříkem, kdy hosté vykopávali balon z brankové čáry. „Následně jsme vyrobili dvě hrubé chyby, které Brušperk potrestal. Je to hrozné, tohle se nesmí stávat,“ zlobil se zkušený kouč. Navíc ve 20. minutě musel pro zranění odstoupit ze hry Silber. „Byla to pro nás citelná ztráta. Je to fotbalista, který u mí jeden na jednoho. Je rychlý,“ poznamenal Karel Štěpán. Ve 35. minutě dal gól naděje Halaška, který se prosadil ze skrumáže.

Po přestávce chtěly Kravaře s výsledkem něco udělat. „Chyběla nám energie. Dostali jsme gól na 1:3. Podařilo se nám snížit z penalty, jenomže to bylo vše. Jsme zklamáni, nevytvořili jsme si pořádně žádnou velkou šanci. Mrzí mě, mě že jsme tento zápas nezvládli,“ zakončil Karel Štěpán.

Kravaře – Brušperk 2:4 (1:2)

Branky: 35. Halaška, 76. Baranek (penalta) – 17. a 24. Merta, 60. a 86. Kutač. Rozhodčí: Tabašek – Herda, Brezovský. ŽK: Baranek – Němec. Diváci: 350.

Kravaře: Kurka – Pospěch, Bitomský, Barcal, Kudlík – Tesařík (65. Glabazňa), Těžký (79. Ohřál), Zapalač, Silber (20. Heger) – Baranek, Halaška (65. Hrdlička). Trenér: Karel Štěpán.