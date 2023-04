/FOTOGALERIE/ Osmadvacet fotbalových týmů rozehrálo vloni v srpnu krajskou I.A třídu, ale v jarní části jich pokračuje jen sedmadvacet. Proč? Ze skupiny B odstoupil SK Beskyd Čeladná. Výsledky celku ze dna tabulky, který na podzim ze třinácti utkání získal bod za jednu remízu, byly anulovány.

Zápas 12. kola I.A třídy, skupiny B, Horní Suchá - Čeladná 8:1. | Foto: SK Horní Suchá/Ondřej Kruťa

Čeladná v úvodním kole jara neodehrála minulou neděli zápas v Raškovicích. Jaký byl důvod? „Nedostatek hráčů,“ vysvětlil Martin Valigůra, předseda klubu a dodal, že odstoupením mužů ze soutěže fotbal v Čeladné nekončí. „Mládež bude pokračovat a předpokládám, že i muže dáme dohromady a od příští sezony budeme pokračovat v soutěži, do které nás svaz pošle,“ přiblížil další plány předseda SK Beskyd.

Stonava hlásí velké ztráty i posily. Chystá se podzimní lídr I.A třídy do kraje?

Disciplinární komise Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MSKFS) klubu za porušení soutěžního řádu odstoupením družstva ze soutěže I.A třídy, skupiny B, udělila finanční pokutu ve výši 30 tisíc korun s tím, že od nového soutěžního ročníku je oprávněno startovat v okresním přeboru OFS Frýdek-Místek.

„Uvidíme, jestli podáme odvolání, abychom byli prvním sestupujícím do I.B třídy. Nechceme jít úplně do okresu, ale uvidíme, jestli se nám to podaří,“ řekl Martin Valigůra.

Velké změny v Petrovicích. Kdo bude na jaře zachraňovat Lokomotivu v I.A třídě?

V poslední době se však hodně hovoří o tom, že do Čeladné by se v příští sezoně měl přesunout třetiligový Frýdlant nad Ostravicí. „Ve hře je více variant. Přiznám se, že tahle jednání ale nevedu já, takže k tomu nemám vůbec žádné informace,“ uvedl předseda SK Beskyd Čeladná.