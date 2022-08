Okresní přebor: Litultovický Šrom sestřelil pěti góly Budišovice

/FOTOGALERIE/ Skvělý vstup do nové sezony měli fotbalisté Žimrovic. Tým, který do okresního přeboru Opavska sestoupil v červnu z krajské I.B třídy, zvítězil o víkendu na hřišti Chuchelné 5:3. Čtyřmi góly se o to přičinil David Hertel. Nejúspěšnějším střelcem víkendového kola byl ale Jakub Šrom z Litultovic, autor pěti z osmi branek do sítě Budišovic (8:0). Jen o jeden gól méně dal doma vávrovický Jakub Lichovník soupeři z Březové (8:2).

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte