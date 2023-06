/FOTOGALERIE/ Velký fotbalový úspěch slaví Vřesina. Fotbalový klub z obce na Hlučínsku totiž poprvé v historii slaví postup do I. B třídy. Tým vedený trenérem Petrem Kovalem nechal za sebou největší favority soutěže, a to Stěbořice s Litultovicemi.

Fotbalisté z Vřesiny vyhráli okresní přebor | Foto: Ondřej Teichmann

„Přes deset let jsme byli stabilním účastníkem okresního přeboru. Během tohoto období naše výsledky připomínaly houpačku. Byly doby, kdy jsme se pohybovali v horních patrech tabulky, na postup to ale nikdy nebylo,“ začal s povídáním vedoucí týmu Ondřej Teichmann. Letošní sezona ale byla v tomto jiná. Od počátku jsme nebrali správný směr za vysněným postupem do I. B třídy,“ pokračoval vřesinský vedoucí a tiskový mluvčí klubu.

Od prvních kol bylo jasné, že postupové ambice mají Stěbořice a Litultovice. „Stěbořicím nevyšel vstup do jarní části. Ztrácely body. Nám se podařilo podařilo výborně zvládnout utkání s Litultovicemi a když jsme doma remizovali se Stěbořicemi, bylo jasné, že dvě kola před koncem nám postup nikdo nevezme,“ podotkl Ondřej Teichmann. Pro Vřesinu znamená postup největší úspěch v pětasedmdesátileté historii klubu.

Vřesina se během sezony mohla opřít o výraznou podporu svých fanoušků. „Velký dík patří za podporu klubového vedení, dlouholetým činovníkům a obci. Významný byl support od našich fanoušků, kteří pravidelně navštěvovali naše zápasy a taky v hojném počtu vyráželi i na venkovní duely,“ zdůraznil Ondřej Teichmann.

Velkou zásluhou na vřesinském úspěchu má trenér Petr Koval. „Dokázal tým dostat na svou stranu, dýchal s ním, což se projevilo na výborné tréninkové účasti. Skvěle koučoval zápasy, postup byl tak dárkem k jeho padesátinám,“ zvedl prst vedoucí Vřesiny.

Nyní už ve Vřesině spřádají plány na nový soutěžní ročník. „Rozhodně nejdeme I.B třídu jen zkusit. Chceme se v této soutěži zabydlet. Opět budeme spoléhat na týmovou soudržnost. Věřím, že tým určitě dobře doplníme a budeme i v nové sezoně rozdávat fotbalovou radost,“ zakončil Ondřej Teichmann.