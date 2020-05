Fotbalisté v akci, startuje Cisarak cup

A je to tady. Oficiální fotbalové soutěže se sice nehrají, nicméně fanoušci o svůj milovaný sport nepřijdou. Na Opavsku se rozjíždí zajímavé turnaje. Jedním takovým je Cisarak cup. Zapojeny do něj budou čtyři týmy, a to Kylešovice, Suché Lazce, Komárov a Štítina.

Turnaje se zúčastní i fotbalisté Kylešovic | Foto: Petr Widenka