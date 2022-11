Za další čtyři minuty zkompletoval hattrick. Prsty v tomto gólu měl znovu Adam Honka, tentokrát zatáhl míč po straně a odcentroval. „Měl jsem to jednoduché, uklidil jsem balon k tyči,“ řekl. A to nebylo zdaleka vše. V 58. minutě napálil Hanák balon do tyče a Jiří Tengler ho usměrnil do brány. Svůj koncert zakončil ranou ze skrumáže. „Za pět gólů jsem rád, ale důležité je vítězství. Naším cílem je záchrana a každý bod je pro nás důležitý,“ zvedl prst Jiří Tengler.

Vstřelit pět gólů v jednom utkání je slušný počin, který se hned tak nevidí. „V kategorii dospělých jsem pět gólů ještě nikdy nedal,“ svěřil se odchovanec dolnoživotického fotbalu, který to v žákovských kategoriích zkoušel i v dresu Slezského FC Opava. Hned po zápase musel odměnit své spoluhráče. „Kluci si řekli o lahev rumu,“ pousmál se.

V letošní sezoně má Jiří Tengler na kontě devět branek. Ale honit se za pokořením nějaké gólové hranice se nehodlá. „Dva roky jsem byl v cizině, teď se do toho zpátky dostávám. Jak jsem již řekl, důležitý je úspěch týmu. Okresní přebor je pro Dolní Životice ideální soutěží. A navíc já raději na góly nahrávám, než je střílím,“ svěřil se dolnoživotický útočník. V letošní sezoně nastupuje na hrotu, ale ne vždy tomu tak je. „Letos sice hraji převážně v útoku. Ale byly doby, kdy jsem hrával na kraji zálohy, nebo stoperu,“ přiblížil.

Jiří Tengler strávil dva roky pracovně v zahraničí, a to v Anglii a Kanadě. Bez fotbalu ale úplně nezůstal. „V Anglii jsem trénoval tři měsíce s jedním vesnickým týmem, který hrál na úrovni našeho okresního přeboru,“ prozradil třicetiletý fotbalista. S myšlenkou, že by si vyzkoušel i zahraniční soutěž, nekoketoval. „Z časového hlediska to ani nešlo. Dvakrát jsem si zaletěl zahrát za Dolní Životice,“ poznamenal.

Během své kariéry si v mládežnických letech zahrál za Slezský FC Opava, Slavii Opava a Litultovice. V dospělém věku si odskočil do Slavkova, který hrál I.A třídu. „Chtěl jsem si ještě zkusit vyšší soutěž. Teď už zůstanu v Životicích. Hraji s bráchou, v kabině máme výbornou partu, a to je základ,“ zakončil povídání Jiří Tengler.