Účastník okresního přeboru z Rakšic vyzve díky projektu Kopeme za fotbal, který začal v roce 2010, prvoligovou Olomouc. Klub ze Znojemska se do akce pravidelně přihlašuje už třetím rokem a v minulé sezoně vyhrál hlavní cenu – zápas s týmem z FORTUNA:LIGY plus trénink s prvoligovým trenérem.

FC Rakšice. | Foto: Facebook FC Rakšice

Podle dohody si Rakšičtí soupeře vybrali sami. „Zvolit jsme mohli z moravských celků. Vyzveme Sigmu Olomouc, ale termín utkání ještě neznáme. Na souboj se ohromně těšíme, klukům se naskytla neuvěřitelná možnost,“ říká sekretář klubu Roman Štolpa.

Zápas se odehraje na Andrově stadionu v Olomouci a jeho součástí bude také prohlídka zázemí.

Druhá část výhry, tedy trénink s koučem z první ligy, nedopadla. „Měl být s Václavem Jílkem ke konci jara, ale naneštěstí se špatně sešly termíny. Tady jsme všichni amatéři a pracujeme, nedalo se to skloubit,“ vysvětluje sekretář.

Body za sudy

Unikátní projekt nabízí dvě soutěžní kategorie. V první jde o fotbalové výsledky. Ve druhé se body počítají za zakoupené sudy piva Gambrinus. Rakšice jednu cenu získaly už v předchozím ročníku. „Za vypití čtyř sudů jsme dostali pátý zdarma,“ líčí Štolpa.

Kromě zápasu s týmem z nejvyšší soutěže na účastníky čeká mnoho dalších cen. Mezi ně patří finanční příspěvky na zlepšení zázemí, tedy tribuny, šatny nebo hřiště. Kluby si také v průměru přijdou na patnáct tisíc korun v sudech piva Gambrinus.



A co vedlo jihomoravské mužstvo k přihlášení do projektu? „Hlavně snaha vedení klubu zkusit se někam dostat. Zajímavý bonus na nás čekal už po registraci, když jsme dostali dresy od Gambrinusu,“ odhaluje.

Na nově registrované pro nadcházející ročník čeká sada pěti míčů, přičemž vyzyvatelé Sigmy Olomouc posílají jasný vzkaz těm, kteří se do projektu Kopeme za fotbal ještě nezapsali. „Určitě se přihlaste. Stojí to za to a čeká na vás spousta zajímavých cen,“ burcuje sekretář Štolpa.



Autor: Vladimír Formánek