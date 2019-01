Venku se Jiskře zatím moc nedaří. Z cizích stadionů si totiž fotbalisté třetiligových Domažlic na Chodsko přivezli pouze tři body. Atmosféru na tréninku tak přijel zlepšit Pavel Horváth, který ve zdejším klubu dříve působil.

Další šanci na zlepšení nepříliš lichotivé bilance mají svěřenci trenéra Pavla Vaigla v neděli dopoledne (11.00), kdy zajíždějí k zápasu 11. FORTUNA ČFL na půdu nováčka z Karlových Varů. „Musím přiznat, že venku zatím hrajeme špatně, přivezli jsme jen tři body ze Živanic. Zatím mimo domácí prostředí není dobrá hra a nejsou ani výsledky, což mě mrzí dvojnásob.

Venkovní zápasy jsou trošku víc o vůli a tvrdosti, v tom musíme přidat. Ještě máme do konce podzimu dva nebo tři zápasy venku a určitě bychom v nich chtěli získat minimálně pět bodů a napravit alespoň trochu tuhle bilanci. Vary hrají doma velmi dobře, venku sice také body moc nesbírají, ale před vlastními fanoušky jsou skutečně silní, přemýšlí nahlas kouč domažlických hráčů Pavel Vaigl.

Družina zkušeného trenéra se na nedělní souboj poctivě připravovala. Ve středu navíc také pod taktovkou Pavla Horvátha, plzeňské fotbalové legendy a v současnosti již bývalého kouče druholigového Sokolova. „Tento trénink skutečně proběhl, bylo to ale na kamarádské úrovni. Pavla jsem o tohle poprosil, abychom na tréninku měli také nějakou změnu. On neváhal ani chvíli, velmi rád mi vyhověl a přijel. Navíc nešel do neznámého prostředí, hrál tady i trénoval,“ říká Pavel Vaigl.

„Pro všechny to bylo super, myslím, že i pro něj. Rozhodně to splnilo účel, se kterým jsme do toho šli. Třeba mi ukázal další nové věci v prvcích tréninku,“ libuje si domažlický lodivod, jenž ale na otázku, zda-li mu plzeňská ikona bude v nejbližší době pomáhat trénovat na dlouhodobější bázi, odpověděl jasně. „Ne ne, bylo to pouze výjimečně. Šli jsme do toho s jasným záměrem. Navíc Pavel má určitě vyšší ambice,“ dodal kouč Vaigl.