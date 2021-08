Točí příspěvky na YouTube. A je v nich úspěšný. Na internetovém serveru, kde vystupuje pod přezdívkou Magician (Kouzelník), má sto tisíc odběratelů. Jeho videa jsou ještě sledovanější. Fotbalista Hradce Králové Jan Mejdr nyní přišel se svým nejnovějším dílem – v hodinovém dokumentu s názvem Cesta za Titulem osobitým způsobem mapuje loňskou sezonu Votroků, která vyústila postupem do první ligy. „Líbí se mi, že jsou hezky vidět naše pády a krušné chvíle, kterými jsme si museli jako tým projít,“ říká šestadvacetiletý hráč.

Na YouTube jste přidal další video, i když nyní se jedná pomalu o film. A úspěšný. Je to dosud váš největší počin?

Řekl bych, že ano. Co se týká kvality, tak si myslím, že jsem natočil už lepší videa, ale tady si myslím, že byla nejdůležitější ta myšlenka, protože kdyby se to nepovedlo a my do ligy nepostoupili, i když já jsem věděl, že se to povede, tak všechny materiály jsou k ničemu.

A zveřejnil byste dokument, kdyby Hradec nepostoupil?

Už se mě na to někdo ptal a musím říct, že nevydal. (úsměv) Ale já jsem fakt věděl, že to vyjde.

Říkáte, že jste věděl už na začátku, že postoupíte. Přesto během roku to tak jasně nevypadalo. Pochybnosti byly?

Tohle se mi na tom právě líbí. Na každé cestě jsou překážky a tady jsou hezky vidět naše pády a krušné chvíle, kterými jsme si museli jako tým projít. Kdybychom soutěž projeli bez proher i remíz a jen všechno vyhrávali, tak by to video bylo o ničem. Pochybnosti a překážky jsme museli překonávat. O tom to také je.

Jak se zrodil Magician



Zdroj: archiv J. Mejdra

Na YouTube fotbalista Jan Mejdr vystupuje pod přezdívkou Magician, což v překladu znamená kouzelník. „Moje přezdívka v životě je zkráceně Mejdži a já jsem chtěl, aby i na YouTube bylo moje jméno se mnou spojené a aby si to uvědomili lidé, kteří mě znají. Takže jsem hledal nějaké podstatné jméno, zabrousil jsem do angličtiny, protože té je výslovnost mojí přezdívky bližší než v češtině – magic (medžik, kouzlo), tak jsem z toho udělal kouzelníka. A také moje logo ve spojení s cylindrem se mi zamlouvalo,“ vysvětlil.

I vy sám jste si prošel těžším obdobím. V posledním podzimním utkání jste si ošklivě poranil kotník… Co vám tehdy běželo hlavou?

Přestože jsem se před tím snažil, aby se mi podobné zranění nestalo, tak mě potkalo. Hledal jsem v tom důvod: Proč se mi to stalo. Ale díky mému zranění, kdy tam popisuji, čím vším jsem si musel projít při mém návratu, je video o padesát procent zajímavější. Možná to byl jeden z důvodů, proč se mi to přihodilo. (úsměv)

Právě to je na tom zajímavé, že točíte život. Je to i záměr?

Určitě. Svět kolem nás není růžový. A každý musíme nastalé situace v životě nějak vyhodnotit a pak reagovat. Jakou formou to bude, je čistě jen na vás. V Cestě za Titulem jsem chtěl ukázat, že ta naše cesta nebyla jen růžová. Kdybych byl na straně diváka, tak bych byl za to rád, protože každý chce vědět, co se děje za oponou. Od toho jsou sociální sítě, kde lidé sdílí své zážitky, většinou tedy ty dobré, ale myslím si, že je fajn ukázat, že jste taky jen člověk, který si prochází i nepříjemnými věcmi. Rád bych ostatní motivoval k tomu, aby se každý popral se svými problémy.

Jaké ohlasy přišly od spoluhráčů? Na konci videa se každý může podělit o své pocity.

Vesměs pozitivní. A potěšilo mě, že video nezůstalo jen u spoluhráčů. Například Filda Novotný říkal, že to posílal i svým rodičům. Další na to koukali s přítelkyněmi či manželkami. A to je pro mě nejvíc cenné, že video není jen pro hrstku fotbalistů, ale psalo mi hodně moc lidí, že je to nějakým způsobem motivovalo i do života, ačkoliv fotbal vůbec nehrají. Líbí se mi, že každý si ve videu najde to své.

Od veřejnosti jste žádný negativní komentář nedostal?

Byl tam jeden komentář od někoho z Pardubic, což jsem úplně nepochopil. Psal tam, že na to video koukat nebude, jenom proto, že je z Pardubic a že nám přeje sestup. (smích) Ale tohle ani nevnímám negativně. Ten člověk to video možná ani neviděl.

Co na vaše videa na YouTube říká váš otec (Pavel Mejdr)? Dříve hrál ligu za Spartu či Plzeň a v jeho éře byl život fotbalisty úplně jiný, žádné sociální sítě nebyly.

Když to vyšlo na povrch, co dělám, tak jsem se ho ptal na jeho názor, jestli ve spojení s fotbalistou je tohle vhodné. Nebyl úplně proti a postupem času se stal mým fanouškem a vždycky když vyjde nové video, tak on je jeden z prvních, kdo ho vidí a dává mi zpětnou vazbu. A protože to je můj táta, který ve všem hledá chybu, tak jakmile se tam přeřeknu, nebo něco řeknu špatně, tak to vím hned od něj. (směje se)

Ve videu se kolikrát objeví vaše osobní zpověď. Ale někteří lidé dokážou být kritičtí i vysměvační. Nevadí vám, když jdete s kůží na trh?

V první řadě mi přijde, že u nás jsme strašně uzavření. Když přece sleduji nějakého fotbalistu, tak bych rád věděl, čím si prochází. Proto se snažím, aby u mě to vidělo i moje publikum. Co se týká osobních věcí, tak do svého soukromí pouštím lidi nahlédnout jen tam, kam já chci. V případě videa Cesta za Titulem jsem lidi nechal nakouknout o něco víc, aby si uvědomili, že ačkoliv si myslíš, že mě třeba znají, tak některé věci jsou jinak. Ale takové ty opravdu osobní pocity znají jen moji nejbližší.

V Cestě za Titulem popisujete, jak jste před rokem a půl v Sokolově přemítal, co s vámi bude. Jaký pocit vás zalil, když jste o víkendu v dresu Hradce nastupoval proti Bohemians ke svému prvnímu zápasu v lize?

Fotbalová kariéra v mém případě opravdu nabrala rychlost. Před rokem a půl jsem byl se Sokolovem na sestup z druhé ligy a ani jsem nečekal, že bych mohl odejít do týmu, který je úplně na druhém konci tabulky. A za rok, že s Hradcem postoupíme do ligy. Já už se tehdy viděl někde jinde… Nebo alespoň okolí mě tak vidělo. Ve fotbale se věci otočí velmi rychle. Sám jsem toho důkazem. Co se týká nějakých myšlenek při prvním ligovém startu, tak upřímně: Pro mě bylo mnohem cennější vyhrát druhou ligu než si připsat první start v lize, protože znám rozhodně víc lidí, kteří mají start v lize a fotbal již třeba nehrají. Jinak liga už je jiný příběh – můj osobní i týmový.

JAN MEJDR



Narozen: 11. května 1985 v Praze.



Pochází ze sportovní rodiny, jeho otec Pavel byl profesionální fotbalista, hrál první ligu a působil mj. ve Spartě Praha, Plzni, Českých Budějovicích či Příbrami. Jeho matka závodně běhala a fotbal hrál i jeho bratr Pavel.



Profese: fotbalista. Post: obránce. Klub: FC Hradec Králové.



Kariéra: mládežnické týmy Sparty Praha. Dospělí: 2014–2016: Sparta Praha, 2015: Dukla Praha, 2016 – 2020: Baník Sokolov. 2020 - dosud: FC Hradec Králové.



Záliby: Ve volném čase se věnuje natáčení videí na YouTube, kde vystupuje pod přezdívkou Magician (Kouzelník). Je úspěšný. Má 100 tisíc odběratelů.

Ve videu prozrazujete, že se věnujete mentální stránce. Věříte, že angažmá v Hradci tehdy nebylo náhodné, ale do života jste si ho přitáhl?

Věřím na to. Věřím na vizualizaci, manifestaci toho, co byste v životě chtěl. A určitě to náhoda nebyla, ale to už je úplně na jiné povídání. To bych se tady mohl rozpovídat mnohem víc a hodně lidí by si asi myslelo, že jsem blázen. (smích)

Jste youtuber, točíte videa. Je to směr, kterému se chcete do budoucna věnovat? Vaše přezdívka Magician se dá také přeložit jako umělec.

Pořád je to koníček. Díky sledovanosti a rostoucím číslům si někdo myslí, že už z toho je něco víc, ale tak to není. Samozřejmě bonus je, že práce, kterou jsem dříve dělal pro zábavu bez finančního ohodnocení, se mi teď vrací, ať už formou nějaké spolupráce nebo určitého zisku. Ale pořád to není něco, čím bych se mohl živit. Ale je hezké, že se něco vrací a za vybavení, které si každý měsíc dokupuji, nemusím sahat do svých peněz.

Vaše příspěvky na YouTube mají velkou sledovanost. Máte 100 tisíc odběratelů. Víte, jak lidi zaujmout?

Troufnu si říct, že dokážu natočit video, které bude hodně populární, co se týká čísel sledovanosti, ale teď mi jde o to, aby video mělo nějakou přidanou hodnotu. Dříve jsem točil hry, ale před časem jsem si řekl, že budu dělat jen fotbalová videa. A hlavně, že pojedu na kvalitu než na kvantitu. Myslím si, že už nejsem úplně nejmladší, něčím jsem si v životě prošel a o některých věcech už můžu povídat. Tím nechci říct, že každé moje video je jedná velká moudrost, občas si natočím i něco pro zábavu.

Už sbíráte záběry pro nový film První (úspěšný) rok v lize?

Zatím ne. Mně se za ten minulý rok nahromadilo tolik materiálů… (směje se) A já hlupák to nechal na poslední chvíli, takže jsem pak čtrnáct dní proseděl u počítače víc hodin, než bylo zdrávo. Teď si chci chvíli odpočinout a zatím takhle velký projekt nechystám. Přiznám se, že o lize jsem ještě nic nenatočil.