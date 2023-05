„My jsme vysoutěžili zakázku těsně před tím, než došlo ke změnám cen, než došlo k inflačnímu propadu a k tomu byla celá ta realizace abnormálně technicky složitá," uvedl starosta.

V čem nastaly potíže, pokud nějaké byly?

Všechny záležitosti byly zatíženy inflací, nedostatkem materiálu, nedostatkem zaměstnanců. V té době spousta firem opouštěla zakázky, snažily se zvednout ceny, a tak dále…

O to je uskutečněná realizace větší úspěch, že?

To, že se nám to podařilo za ty dva roky postavit, to je obrovský zázrak. Postavili jsme areál de facto za plánované ceny, postavili jsme to ve stanoveném harmonogramu. Beru to jako opravdu velký kumšt, že se nám tohle podařilo.

Je jasné, že rázem máte jasně nejlepší stadion nejen v okresním měřítku…

Nejen v této soutěži, ale o pět tříd výš. Náš stadion je na úrovni krajského přeboru nebo spíš divize, což je naprosto ojedinělý úkaz v celé republice.

Nebude vám okresní přebor s tímto zázemím malý?

Hrajeme okresní přebor, ale před šesti sedmi lety jsme byli v krajském přeboru. Ten propad nastal, kdy spousta fotbalistů odešla za lepší nabídkou do vyšších soutěží. Odchovance v tuhle chvíli máme od I. B třídy až po divizi. Kdyby se vrátili, tak můžeme z fleku hrát krajský přebor. Já ale věřím, že náš současný areál může pomoci k získávání nových zájemců o sport, protože podvědomí funguje spolehlivě. a je fakt, že když děti přijdou na takový stadion, tak to působí velice dobře. Věřím, že nám to pomůže. Už v posledním roce a půl eviduje FK Postoloprty zvýšený zájem mládeže.

Původně se měl stadion otevírat dříve, ale dojde k tomu až v sobotu při utkání se Sokolem Holedeč…

Původní termín byl na podzim loňského roku, protože stavba končila v listopadu. My jsme slavnostní otvírání ale za prvé nechtěli dělat v chladném podzimním počasí, za druhé jsme chtěli, aby trávník pořádně zakořenil a byl kvalitní. Dělal nám ho tvůrce ligových trávníků třeba v Teplicích nebo Blšanech. Teď je dobré jarní počasí a bude se zde hrát vůbec první zápas. Ten areál je nyní kompletně v majetku města, které se stará i o zázemí pro fotbalisty. To znamená, že stadion budeme spravovat a financovat.

Máte touhy dostat Postoloprty do výkonnostně vyšších fotbalových pater?

Tak ty touhy má asi každý, ale je to předčasná otázka. Teď je potřeba, aby si vše hezky sedlo. Chceme hlavně získávat nové sportovní duše, aby se tady vše po porodních bolestech v klidu zaběhlo. Vychytávají se ještě různé nedostatky a závady, což může nějaký čas trvat. Myslím si ale, že máme fotbalový stánek, na který můžeme být právem pyšní.