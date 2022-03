„Jako trenér mít v mužstvu dva syny a ještě synovce, to je skutečně unikátní. Paradoxně si myslím, že pro kluky je to náročnější než pro mě, protože musí veřejnosti a okolí dokazovat, že do týmu výkonnostně patří. Samozřejmě se najdou hlasy, které budou poukazovat na toto rodinné spojení a případnou protekci při určování základní sestavy. Já ale naopak vnímám, že tento rodinný aspekt zvyšuje sílu a charakter týmu,“ říká jednapadesátiletý Miloš Exnar starší.

A jak rodinnou spolupráci vnímají jeho synové?

Syn Matěj: Jsem rád, že trenérem je taťka

„V minulých letech jsem několikrát s fotbalem skončil kvůli potížím s kolenem, ale možnost si zahrát se svým bratrem a bratrancem v jednom mužstvu byla velká motivace k mému návratu. Ačkoliv mnozí by to měli pravděpodobně opačně, tak já jsem rád, že je trenérem taťka. Navíc musím říci, že na mého bratra je přísnější a náročnější než na mě,“ usmívá se osmadvacetiletý Matěj Exnar.

„V jednom týmu s bráchou, bratrancem a taťkou se mi působí velmi dobře. Taťka s bráchou mě řadu let trénovali v mládežnických kategoriích, několik sezon jsem odehrál i s bratrancem. Nikdy jsem si však nezahrál s bráchou, proto vidina toho, že by se to mohlo povést v dospělém fotbale, mě velmi lákala. Samozřejmě tato ojedinělost má i svá negativa. Pokud se mi nedaří, je pravda, že někdy slýchám od lidí narážky na tuto rodinnou kombinaci v týmu. Snažím se to však nevnímat, fotbal hraji hlavně pro radost,“ podotýká dvaadvacetiletý Miloš Exnar mladší.

TÁTA SE SYNEM. Trenér Miloš Exnar starší a Matěj Exnar sledují fotbal.Zdroj: Václav MlejnekSamozřejmě v kabině na toto rodinné spojení proběhnou tu a tam nějaké vtípky. „Velmi často, ale nijak mě to neuráží. V případech, kdy se mi ale fotbalově nedaří, tak někteří fanoušci dokáží být v tomto směru velmi neúprosní. Já jsem ale po vleklých zraněních především rád, že mohu vůbec hrát, a proto si případnou kritiku na toto téma nepřipouštím,“ dodává Matěj. „Doufám, že tenhle „rodinný podnik“ ještě několik let vydrží,“ přeje si Miloš ml.

Když se sejde fotbalová čtveřice i mimo stadion, je logické, o čem je řeč. „Fotbal je hlavním tématem při každé příležitosti, kdy se spolu já s bratrem, taťkou a bratrancem sejdeme. Na rodinných oslavách se potom o fotbale bavíme pouze v případě, když se nám výsledkově daří. V opačném případě se fotbalovým konverzacím radši vyhýbáme,“ upřesňuje Matěj Exnar.

Zdá se, že v Jaroměři nejen tato rodinná spolupráce funguje. Mužstvu se totiž na podzim dařilo a v tabulce mu patří třetí příčka, kterou bude chtít na jaře minimálně udržet. Do budoucna se tu dokonce uvažuje i nad posunem do vyšší soutěže…