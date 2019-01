Fotbalisté Litoměřicka prohráli v 16. kole České fotbalové ligy s favoritem z Vyšehradu 0:1. Hostům výrazně pomohly i sporné výroky sudího Makovičky.

Fotbalisté Litoměřicka na ústecké umělce. | Foto: Miloš Štádler

„Skončila komedie 16. kola České fotbalové ligy, v hlavní roli sudí Makovička,“ oznámil litoměřický hlasatel po utkání s Vyšehradem. A měl pravdu, domácí popravilo hned několik sporných či dokonce jednoznačně špatných výroků rozhodčích.

Kdo byl na víkendovém utkání České fotbalové ligy v Litoměřicích, udělá si obrázek sám.

Na záznam utkání se můžete podívat na stránce tvcom.cz.

Třiatřicátá minuta, jedinou branku hostů střílí z jasného ofsajdu David Čapek, který zůstal stát osamocený před brankářem domácího celku. Minimálně dvoumetrový ofsajd však přehlédli všichni nominovaní arbitři. „Kdyby byl hráč alespoň v pohybu, dá se to třeba ještě pochopit, ale tohle musel vidět každý,“ povzdechl si domácí manažer Pavel Šimkovský.

Dalšími předměty sporu byla jednoznačná penalta po faulu na Vernera či výrazně zkrácené nastavení v závěru zápasu, kdy sudí ukončil zápas po 30 vteřinách. „O té penaltě není pochyb, úder loktem hluboko ve vápně, co chtít víc?“ ptal se spíš sám sebe po utkání bezmocně domácí funkcionář.

Ten výrazně zvažuje, zda má smysl ve funkci pokračovat. „Nikdo z nás to nedělá na profesionální úrovni a rozčilovat se nad věcmi, s kterými stejně nic neudělám, asi nemám zapotřebí,“ dodal zklamaně. „Máme mladý tým s průměrem lehce nad 22 let, chceme dávat šanci klukům, kteří ještě mohou jít hrát výš. Pak je ale takto zařízne rozhodčí. Navíc před vlastními fanoušky. Na co mají ti lidé příště chodit?“

Ačkoliv by výsledek nejspíš stejně, i přes případný domácí protest, zůstal v platnosti, litoměřický celek žádnou stížnost podávat nebude. „Doneslo se ke mně, že díky záznamu z videa dostanou rozhodčí nějaké tresty, to je podle mě ale jen takový výkřik, aby se to dál moc neřešilo,“ soudí Šimkovský. „Nejde ani tak o tři body, věřím, že nesestoupíme a o postup nám vážně nejde, ale děláme fotbal proto, abychom z něj měli radost my, hráči, i fanoušci. Jak se má člověk radovat po takových událostech?“

Mocný boss Rogoz

Litoměřicko nejspíš doplatilo na to, že proti němu stál celek, kde je sportovním ředitelem Roman Rogoz. Ten už byl v minulosti u soudu coby funkcionář Příbrami, kde čelil obvinění z úplatku sudího v zápase s Českými Budějovicemi, které nakonec Středočeši skutečně vyhráli gólem 1:0 z vymyšlené penalty. Sudí Drábek byl tehdy vymazán z listiny sudích pro dvě nejvyšší české soutěže.

Vyšehrad je letos výrazným favoritem na postup v ČFL, v níž drží prozatím druhé místo. Rogoz, jenž se zná mimo jiné se současným šéfem komise ligových sudích Jozefem Chovancem, zastává funkci sportovního ředitele v pražském klubu od letošního léta. Podle serveru aktuálně.cz měl dokonce Rogoze v květnu 2013 zařadit Roman Berbr do desítky nejmocnějších funkcionářů v českém fotbale. „Další znalci prostředí Rogozovi přisuzují zejména výtečné vztahy s Berbrem, Damkovou a rozhodčími,“ píše se dále na zmíněném serveru.

„Myslím, že nejsme první celek, který doplatil na zápas s mužstvem pana Rogoze, nebudeme ale dělat zbytečný humbuk,“ nechtěl se více touto cestou vydávat Šimkovský. „Je ale pravdou, že si v podstatě stejně není kde stěžovat a ČFL je na podobné kauzy a aféry asi nejhorší tuzemskou soutěží,“ připomněl nedávný otevřený dopis Živanic, které si rovněž stěžovaly na výrazné chyby rozhodčích.

Ať už je pravda jakákoliv, chyb sudích, volání klubů po spravedlnosti a dalších afér v poslední době, zejména v ČFL, přibývá. Otázkou tedy zůstává, kam až může současná situace zajít.

Kam spěje český fotbal?