Jaký jste měla podzim? Nebyla to velká hitparáda. Nejdřív jsem musela s chřipkou odřídit jeden zápas jako hlavní rozhodčí, potom jako asistent. Opravdu to byla chřipka, ne covid. Později přišel zánět obou achilovek z přetížení, protože jsem kvůli nedostatku personálu chodila po nočních rovnou na hřiště. Když jsem nebyla v práci ani na hřišti, tak jsem chodila kontrolovat naše okresní sudí. Celkově je to od doby, kdy začal covid, pěkně na houby. Snad už to teď bude lepší. Na jaře jsem i na listině ženské ligy, tak věřím v povedenější fotbalové období.

Jak jste se vlastně k pískání dostala? A kde jste nabrala zkušenosti?

Po vážném úraze kolene, kdy jsem pak už nemohla hrát fotbal. Velkou zkušeností byl mezinárodní turnaj dorostenek, který se konal ve Slaném, pak 1. liga žen Sparta - Pardubice, kde jsem byla jako asistent. Jinak ale každé utkání je bohaté na zkušenosti.

Žena rozhodčí, to je stále pro fanoušky něco méně obvyklého. Co jste si musela od nich vyslechnout?

Hezounké bylo, když na mě řvali „pískej to, princezno”. A jednou při utkání mě fanoušek ze Šluknova požádal o ruku. Nejdříve v anglické verzi, později ještě jednou a v češtině. To bylo dosti úsměvné.

A co nějaký bláznivý zápas? Zažila jste takový?

Poměrně zajímavé utkání se odehrálo v Kladrubech u Teplic. Domácí hostili Bořislav, lehounce se to zvrtlo. Týmy se popraly, gólman hostí pak honil po hřišti hlavního rozhodčího. Nejvtipnější situace asi nastala na okrese, kdy Soběchlebský gólman dostal průjem, utkání se muselo přerušit. Na konci zápasu jsme ještě ke všemu zmokli.

Sudí v lize nyní své rozhodnutí kolikrát přehodnotí po konzultaci u videa. Jak na technologii VAR nahlížíte? A brala byste tu možnost i v soutěžích, které pískáte?

VAR má své pro i proti, měla by to být trochu pomůcka pro rozhodčí. V některém utkání tomu tak je, v jiném při nesprávném užití to je zase kontraproduktivní. Já bych to ponechala pouze v soutěžích, ve kterých to je. Na nižších soutěžích postačí kamerový záznam.

Jaké máte cíle?

Chtěla bych dosáhnout na FIFA odznak v ženských soutěžích. Říkala jsem si ale, že kdyby tu covid pořád byl, tak by šel fotbal kvůli pracovnímu vytížení až na poslední místo. Pracuji v nemocnici jako zdravotník, v období covidu bylo práce až nad hlavu. Říkala jsem si, že se může stát, že pískání jako takové pověsím na hřebík a uzavřu tím další kapitolu. Chtěla bych se pak více věnovat dceři a kariéře zdravotníka.

Na závěr prozraďte nějaké své rituály.

Můj rituál se skládá ze dvou důležitých věcí. První věc je psychická pohoda a dobrá nálada v kabině s kolegy. Druhá věc je, že si vždy musím uložit červenou kartu na obvyklé místo, bez toho, aniž bych to pořádně vnímala. Jakmile přesně vnímám, že v daný moment schovávám červenou do kapsičky, později v utkání nastane situace, že jsem nucena červenou použít. Ve své rozhodcovské kariéře už jsem udělila hodně červených.