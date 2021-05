/ROZHOVOR/ „Je to pořád stejné. Začneme dobře, ale dostaneme laciný gól a je po zápase,“ řekl po utkání dvaadvacetiletý zadák SFC Opava.

Adame, jak jste viděl zápas v Brně? Příliš se Opavě nepovedl, souhlasíte?

Chtěli jsme do utkání vstoupit s čistou hlavou, urvat vítězství v Brně a odlepit se od dna, to se nám nepodařilo. Do zápasu vstoupíme dobře. Prvních dvacet minut jde. Jsme aktivní, máme jednu, dvě šance. Pak ale přijde lehký balon za obranu, soupeře si nepohlídáme, dostaneme gól a je po zápase.

Ve dvacáté minutě jste už měli nabrané dvougólové manko. Dalo se s tím ještě něco udělat?

Když se podíváme zpětně na první poločas, tak v prvních patnácti minutách jsme hráli celkem dobře. Nedali jsme šanci, dostali jsme gól na 1:0. Chtěli jsme to nějak uhrát, ale bylo vidět, že nemáme odražené balony, u všeho jsme byli pozdě a od toho se odvíjela celá naše hra.

V Brně jste nastoupili v omlazené sestavě. Premiéru od začátku si odbyli Kramář s Darmovzalem. Asi jediné pozitivum…

Oba bych chtěl pochválit za bojovnost. Měli sebevědomí, nebáli se hrát. Pokud budou dál na sobě pracovat, jsou velkým příslibem do budoucna.

V sobotu vás čeká poslední zápas v letošním ročníku ligy. Dorazí Plzeň, svým způsobem pro diváky i vás atraktivní soupeř…

Chceme se s ligou rozloučit nějak slušně, dáme do zápasu všechno a uvidíme, jak dopadne.