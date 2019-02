Před týdnem začala jarní část FORTUNA:LIGY a Sedláček junior má jasno, k jakému rozuzlení v ní nakonec dojde: „Titul získá pražská Slavia. Má náskok, udělala dobré posily. Alex Král je nadstandardním stoperem. Velkou posilou bude i Petr Ševčík, který kopal u nás v Opavě.“ Samozřejmě, že Adam fandí Opavě, i o jejím osudu má jasno. „Fandím moc Slezskému FC, i když částečně jsem Sparťan, a to i proto, že za ní hrál taťkův kamarád David Lafata. Opava bude na jaře hrát dobře, přeji ji Evropskou ligu,“ podotkl opavský záložník. S tátou Slávistou se občas doma hecuje. „Není to ale nic velkého,“ přiznává.

Pokud to jde, tak malý Adam nevynechá jediný domácí zápas SFC Opava, pokud to čas a maminka Gabriela dovolí, vyrazí i na venkovní utkání. „Fotbal mám rád, na Opavu chodím a chodit budu. Máme nejlepší fanoušky, třeba v derby s Baníkem byla super atmosféra,“ vzpomíná „Sedlo,“ který se do tajů sportu snaží zasvětit i svou malou čtyřletou sestřičku Vandu.



Snímek z roku 2005.

Jako částečný fanoušek Sparty si užil pohárový duel v Městských sadech, který Letenští nakonec se štěstím vyhráli na penalty. „Fandil jsem Opavě. Byla škoda, že jsme to nezvládli,“ povzdechl si Adam Sedláček, který měl v plánu oslovit Nica Stancia. „Byl to můj nejoblíbenější hráč, ale když jsme tak blbě prohráli, byl jsem naštvaný a o dres mu neřekl,“ přiznal Adam.

Osobně by to taky rád v budoucnu dotáhl do ligy. „Chci být dobrý tak jak taťka, kopu levou jako on, hraji v záloze, tak by to mohlo vyjít,“ směje se třináctiletý fotbalista.