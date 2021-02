Téměř po deseti hodinách dali opavští fotbalisté gól ze hry. Branka Aleše Nešického dokonce znamenala vedení hostujícího týmu. Z výhry se ale radovali nakonec Karvinští. Poslední celek FORTUNA:LIGY prohrál 3:1.

Aleš Nešický v zápase s Brnem | Foto: Deník / Petr Widenka

„Říkali jsme si, že hru, kterou předvádíme není špatná. Jen tomu chybí góly. Potřebovali jsme se dostat do vedení, to se nám v Karviné podařilo. Do tohoto okamžiku jsme byli jednoznačně lepším týmem, měli jsme šance, a vidíte, domů se vracíme s prázdnou,“ řekl se smutným tónem v hlasu Aleš Nešický, záložník Slezského FC Opava. Karviná po inkasované brance prostřídala, změnila rozestavení na 4-4-2. „Zjednodušili hru. Změnou rozestavení dávali dlouhé balóny na Papadopoluse s Hašou, kteří to sklepávali do stran. Do vápna začaly létal centry, hned první přines vyrovnání. Druhá branka nás zlomila,“ přiznal střelec jediné opavské branky.