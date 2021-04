/AKTUALIZOVANÁ FOTOGALERIE/ Fotbalisté Opavy chytli na Spartě čtyřku. Sami ale dali dva góly, což je úkaz. Naposledy totiž Slezané dvakrát skórovali dvanáctého prosince proti Mladé Boleslavi. Opava na Letné prohrála 4:2.

Praha - Zápas fotbalové FORTUNA:LIGY mezi AC Sparta Praha a SFC Opava 25. dubna 2021. Tomáš Smola (SFC Opava), Ondřej Čelůstka (AC Sparta Praha). | Foto: Deník/František Géla

„Sparta byla velký favorit. Šli jsme do zápasu s otevřeným hledím. Chtěli jsme uhrát, co nejlepší výsledek,“ řekl po utkání Alois Skácel, asistent Radoslav Kováče. Katem Slezanů se stal Adam Hložek, autor hattricku. Opavští byli opět trestáni za chyby. „Bohužel při první brance jsme nechali odcentrovat Dočkala a následně nechali vyniknout Hložka, který byl úplně volný na zadní tyči,“ vracel se trenér k první brance zápasu. „Při druhé brance jsme zaváhali úplně. Rozehrávali jsme standardku a nedlouho po ní přišel druhý gól. V té chvíli to vypadalo, že utkání je úplně ztracené,“ poznamenal Skácel.