„Věděli jsme, že musíme dovést z Mladé Boleslavi nějaké body, to se nám ale nepodařilo,“ postestkl si Alois Skácel, asistent trenéra Kováče. Středočeši si hned v prvním poločase vytvořili tři slušné šance, které měl Jiří Klíma. „Nastoupili jsme do utkání disciplinovaně a obětavě. Boleslav měla ale dobrý nástup. Měla šance. Nicméně první poločas jsme i díky brankáři Digaňovi ustáli. Sami jsme se pokoušeli o kontry,“ pokračoval kouč.

Čekalo se, co přinese druhý poločas. „Do druhého poločasu jsme šli s tím, že se pokusíme dát gól. Jenomže jsme zaváhali při rohovém kopu a Zmrhal se šťastně trefil. Poté jsme otevřeli hru a inkasovali druhý gól,“ konstatoval Skácel. Opava se snažila, ale nebezpečná nebyla. „Chybí nám finální fáze. Nejsme schopni dostat balon do šestnáctky. To je naše největší slabina. Kluci se snaží, makají. Můžeme být spokojeni s nasazením a disciplinou, ale nejdůležitější jsou góly, a ty nedáváme,“ krčil rameny trenér.

Opava hrála v Boleslavi o naději. Zápas ale nezvládla. „Situace není dobrá. Nyní hrajeme s týmy, které se rvou o poháry. Ještě ale nic nebalíme, budeme bojovat. Dobře ale víme, že je to čím dál složitější. Bude to také o mentální kvalitě každého hráče,“ zakončil Alois Skácel.

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu a pokud bychom proměnili šanci hned v úvodu, mohlo to být mnohem klidnější. S přibývajícím časem a po další neproměněné možnosti jsem viděl zvýšenou nervozitu. Najednou přicházely zbytečné ztráty a také standardky pro soupeře. Naštěstí přišla Zmrhalova trefa, která zápas zlomila. Pak už bylo jen otázkou času, kdy se nám podaří přidat druhý gól,“ přidal svůj postřeh trenér Mladé Boleslavi Karel Jarolím.