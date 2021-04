„Po podzimním prohraném derby jsem byl hodně zklamaný. Ztratili jsme dobře rozehraný zápas. Chtěli bychom tento neúspěch v sobotu odčinit,“ řekl rázně opavský trenér Radoslav Kováč. „Pro nás i vzhledem k našemu postavení je to brutálně důležitý zápas a bylo by skvělé ho zvládnout. Větším favoritem je Baník, ale jedeme tam se vztyčenou hlavou a budeme se rvát o každý metr,“ slíbil.

Před týdnem chybělo Opavským hned několik hráčů. „Situace se příliš nezměnila. Jisté je, že Hellebrand, Březina nebo Čvančara určitě nebudou,“ přiznal jednačtyřicetiletý trenér, jenž bude naopak moci počítat s Jiřím Kulhánkem, trénovat začal Joss Didiba. „Pro nás je každý hráč důležitý. Takže každá absence, je komplikací.“ Opavský tým nastoupil proti Slovácku s novým rozestavením, kdy hrál se čtyřmi obránci. „Je dobré, že jsme si to vyzkoušeli a můžeme systémy měnit v průběhu zápasu. Krom prvního poločasu nám to šlo,“ poznamenal Kováč. K tomu, zda bude tak hrát i sobotu, odpověděl: „Je to možné.“

Na adresu sobotního soupeře řekl: „Je to silový a soubojový mančaft. Naposledy odehráli velmi dobré utkání v Liberci, kde si myslím, že měli vyhrát. Musíme si dávat pozor na jejich útočnou sílu, standardky. Na hrotu je Zajíc, pod hrotem hraje velmi dobře Tetour, křídla taky. Nečeká nás nic jednoduchého.“