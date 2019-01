Baník Ostrava? Nikoliv, Puškáč posílí Klokany

Přestup opavského útočníka Davida Puškáče do ostravského Baníku se nakonec nekoná. Pětadvacetiletý fotbalista, který byl na základě neprodloužení smlouvy přeřazen do opavské rezervy, odcestoval do Turecka, kde se připojí k pražským Bohemians.

„Puškáč byl domluvený s Baníkem, to je pravda, ale smlouva nebyla podepsána ze strany ostravského klubu," řekl Deníku zdroj blízký hráčově okolí. Do hry o jeho služby se vložili pražští Bohemians a Mladá Boleslav. Autora dvou ligových branek nakonec získali vršovičtí Klokani, právě za nimi se v pondělí ráno vydal David Puškáč do Turecka, kde je tým trenéra Martina Haška na soustředění. „Mohu potvrdit, že David dostal povolení trénovat s Bohemkou, na jeho přestupu nyní pracujeme," řekl generální manažer SFC Opava Alois Grussmann. Ještě před dvěma týdny to vypadalo, že Puškáč odejde z Městských sadů bez finanční náhrady jako volný hráče. Nyní se ale situace mění. Opava se dočká finanční kompenzace.

Autor: Roman Brhel