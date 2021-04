Sobotní Slezské derby opavským fotbalistům vůbec nevyšlo. Hlavně první poločas byl v jejich podání doslova strašidelný. Ve hře Kováčova výběru to pořádně skřípalo. Vázla komunikace, k vidění byla vidět spousta chyb. I když druhá půle přinesla zlepšení, tak Baník vyhrál zaslouženě 3:0.

Alois Skácel | Foto: DENÍK / František Géla

„Představovali jsme si, že utkání vypadat jinak. Celý týden jsme na derby připravovali, chtěli jsme uhrát lepší výsledek, to se nám ale nepodařilo,“ povzdechl si po utkání opavský kouč Alois Skácel. Hlavně první poločas opavskému týmu vůbec nevyšel. „Možná to bylo i tím, že nám těsně před zápasem vypadl Honza Žídek, který měl zdravotní problém,“ pokračoval trenér. Defenziva Slezanů působila dost rozpačitě. „Narychlo jsme museli obranu překopat. Bylo to z naší strany bázlivé a nejisté,“ přiznal Skácel.