Své první zahraniční angažmá si Daniel Bartl užívá. Devětadvacetiletý záložník byl a je součástí fotbalové euforie v Częstochowe. Klub v loňské sezoně řádil v domácím poháru, kde například vyřadil slavnou Legii Waršava, sezona snů nakonec vyústila v postup do ekstraklasy.

DANIEL BARTL ve společnosti manželky a dcery. | Foto: Deník/Petr Widenka

Odchovanec ostravského Baníku, který kopal také druhou ligu za Hlučín patři k důležitým postavám týmu trenéra Marka Papszuna. V poháru nastoupil do pěti a ve druhé lize do dvaadvaceti zápasů, ve kterých si do statistik připsal jeden gól a čtyři asistentce.