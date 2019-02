Sportovní fanoušek v Opavě bude o tomto víkendu na roztrhání. Fotbalisty čeká jarní premiéra ve FORTUNA:LIZE na hřišti v Karviné, baskeťáky boj o pohárovou placku na novojičínské palubovce. Na dvou frontách se bude servírovat slušné menu.

Fotbalisté SFC Opava se mohou v Karviné těšit téměř na domácí prostředí. O lístky byl velký zájem, brzy byly pryč. Výběru trenéra Ivana Kopeckého půjde o hodně. „Tabulka je vyrovnaná, sice jsme devátí, ale každé zaváhání se od vyrovnané tabulky hned projeví,“ uvědomuje si dobře čtyřicetiletý záložník Pavel Zavadil. „Karviná prošla v zimě změnami, na můj vkus mají hodně cizinců. My se ale musíme dívat sami na sebe. Věřím ve výraznou podporu našich fanoušků. Karviná je za rohem, určitě jich dorazí za námi hodně,“ má jasno kapitán Opavy Jan Žídek.

Zvláštní příběh bude dnes prožívat Tomáš Jursa. Karvinský odchovanec patřil na podzim do základní sestavy, bohužel problémy s krční páteří ho posadily na tribunu. „Jsem z toho špatný, moc jsem chtěl v Karviné hrát, okrást ji o body. Teď mi nezbývá nic jiného než držet klukům palce na tribuně,“ svěřil se smutným tónem v hlase devětadvacetiletý záložník. Duel má výkop v 15 hodin.

Boj o první trofej letošní sezony mají před sebou basketbalisté. Na palubovce Nového Jičína se o víkendu hraje FINAL 4 Českého poháru. Czudkovo komando do něj vstoupí v sobotu od sedmnácti hodin semifinálovým duelem s Děčínem. „Na Děčín nám to letos zatím nejde, proto je čas na změnu, chceme medaili,“ podotkl křídelník Rostislav Dragoun. „Fanoušci Nového Jičína mívali v hledišti takové obrovské plechovky naplněné nevím čím, které dělaly velký rachot. Na tu atmosféru se dobře vzpomíná,“ přichází se vzpomínkovým postřehem křídelník BK Opava Filip Zbránek.

„Snad se místní přijdou podívat na našeho veterána Luďka Jurečku, který tam kdysi začínal. Prý dostane nějaký dárkový koš,“ směje se osmadvacetiletý basketbalista, podle nějž by z hlediska geografické blízkosti mohli Novojičínští fandit právě jeho celku. „V naší situaci bychom to potřebovali. A někdejší rivalita s Opavou? Po tolika letech už to asi nebude znát. Každopádně víme, že za námi dorazí i naši příznivci. Chtěli bychom se cítit v Novém Jičíně jako doma,“ uzavírá. Ještě pro připomenutí, nedělní souboj o třetí místo začíná ve čtrnáct hodin, finále o tři hodiny později.