„Naše hra jde v mých očích nahoru. Zápas od zápasu se zlepšujeme. Potřebujeme to ale podložit vítězstvím. V sobotu jsme od něj nebyli daleko,“ podotkl Bartosz Pikul. Na hřiště se dostal v 70. minutě a byl pořádně vidět. Dvakrát se dostal ke střele, jednou jeho pokus zastavilo břevno. „Škoda, že to nebyl gól. Střela byla tečována. Chyběl mi kousek štěstí. Zasloužili jsme si vyhrát,“ mínil dvaadvacetiletý záložník.

Když se k němu balon dostal, měl hned jasno, že bude střílet. „Měl jsem prostor, bylo jasné, že budu střílet. Otázkou je, jak by střela dopadla, kdyby nebyla tečována. Balon se mohl odrazit k některému ze spoluhráčů, který by ho dorazil do brány. Na kdyby se ale nehraje,“ pokrčil Pikul rameny. Úkol měl jasný, snažit se oživit opavskou hru. „Trenér mi říkal, že se mám snažit roztrhat obranu soupeře, chodit do volných prostorů a pokoušet se o střelu,“ popisoval nařízenou náplň své práce. V neděli se Opava představí v Jablonci, který bude velkým favoritem. „Můžeme hrát s každým. Jablonec hrál Evropskou ligu, ale my strach nemáme, chceme body,“ podotkl odchovanec klubu Gwazda Ruda Slaska.

Bartosz Pikul si zatím angažmá v Opavě užívá. „Těší mě, že mi trenér dává šanci, věří mi, že mohu týmu pomoci v rozehraném zápase. Je to pro mě velké povzbuzení a motivace, abych na trénincích ještě více pracoval. Chci trenéra svou prací přesvědčit, aby mi dával větší a větší prostor,“ zdůraznil polský fotbalista. „V Opavě se mi líbí. Jsem příjemně překvapený, jak se vám každý snaží pomoci. Člověk se dokáže rychleji adaptovat, necítí se jako by byl v cizím prostředí,“ svěřil se. Česky ještě neumí. „Mluvit neumím, ale rozumím téměř vše,“ usmál se.

Samostatnou kapitolou jsou pro Pikula fanoušci Slezského FC. „Jsou fajní. Líbí se mi, jak zpívají. Teď, když se blížil konec, hnali nás dopředu. Po zápase vám poděkují. Jsem z nich nadšený,“ zakončil polský záložník.