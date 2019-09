Asi vám ještě zvoní v uších břevno z nastavení, které trefil domácí Moravec…

Zvoní. Karviná měla ve druhém poločase více šancí. Kdybychom v poslední vteřině dostali gól, tak by to byl hřebíček do rakve. Jsem rád, že rána skončila na břevnu.

Této velké šanci předcházel váš špatný odkop…

Bohužel, uklouzl jsem a špatně balon odkopl. Tohle se nesmí stávat. Poté z toho byla šance, padá to na můj vrub.

Když se podíváme na průběh zápasu, tak pro Opavu cenný bod…

Souhlasím. Všichni říkali, že tři body by byly zlaté. Já jsem spokojený s bodem, Karviná se nám neutrhla, máme ji pořád na dostřel.

Opava i včetně poháru tři zápasy v řadě neprohrála, je to blýskání na lepší časy?

Je to tak, ale když sbíráte po bodu, tak to strašně pomalu naskakuje. Nyní musíme vrhnout všechny síly do utkání s Teplicemi a pokusit se ho vyhrát.

V týdnu došlo ke změně trenéra, byl to impulz?

Pepa Dvorník má na fotbal jiný pohled než trenér Kopecký, je to znát. Chce to čas, není možné, abychom za dva dny hráli jiný fotbal než doposud. Myslím si, že se blýská na lepší zítřky.