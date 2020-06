Bojane, urvali jste Teplicích bod, mohli jste mít i tři…

Do Teplic jsme jeli s pokorou. Chtěli jsme bodovat, věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, a to se taky potvrdilo. Soupeř v úvodu udeřil, v době, kdy jsme byli více na míči. Přišlo zasloužené vyrovnáni. O přestávce jsme si, řekli, že půjdeme pro tři body, bohužel brzy jsme inkasovali. Mohla nám pomoci penalta, tu jsme nedali. Nakonec se nám podařilo vyrovnat na konci a vezeme bod. Buďme za něj rádi, musíme být pokorní.

Už v deváté minutě jste udělal penaltu, byla hodně zbytečná…

Moje chyba. Chtěl jsem hlavičkovat za sebe. Myslel jsem, že je u mě protihráč blíže, ale byl dál. Přezval si balon, chtěl si ho hodit kolem mě, zareagoval jsem blbě, byla z toho ruka.

Jak jste viděl vás vyrovnávací gól? První ligový?

Šlo o akci po rohovém kopu, kdy zavírám zadní tyč. Máme to tak nacvičené. Míč propadl až ke mně a vyšlo to.

Opava dala gól venku po dlouhých osmi měsících, to je celkem úkaz…

Tak to jsem nevěděl. Ale jsem velice rád, že jsme to prolomili. Snad nám to začne už konečně padat. Myslím si, že v předchozích zápasech jsme se tolik do koncovky netlačili.

Příbram vyhrála v sobotu v Olomouci, cítili jste větší tlak?

Určitě. Nebylo to nic příjemného, ale do zápasu jsme šli s tím, že jsme se dívali jen na sebe. Nekoukáme kolem.

Nyní máte před sebou dva domácí zápasy…

Věřím si na šest bodů a doufám, že to tak i bude.