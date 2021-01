/FOTOGALERIE/ Šestadvacetiletý ofenzivně laděný fotbalista Bojan Dordič už nebude oblékat dres Opavy. Se Slezským FC Opava se domluvil na rozvázaní smlouvy. Fotbalista, který během podzimní části patřil do základní sestavy výběru trenéra Radoslava Kováče si tak hledá nové angažmá.

Popis fotky: Opava-Slavia - Utkání 8. kola první fotbalové ligy SFC Opava - Slavia Praha. Zleva Bojan Dordič z Opavy, Petr Ševčík ze Slavie a Karol Mondek z Opavy. Opava - Fotbalisté pražské Slavie v 8. kole první ligy zvítězili v Opavě vysoko 6:0. Dva | Foto: ČTK / ČTK

Fotbalista původem z Bosny a Hercegoviny přišel do Slezska jako volný hráč z libereckého Slovanu. Za opavský tým nastoupil do čtyřiadvaceti utkání, ve kterých si připsal dvě vstřelené branky a jednu asistenci. Dobře rychlostně vybavený fotbalista měl zájem z Opavy odejít už před několika měsíci, a to do Karviné. Nakonec se ale jeho odchod nekonal.