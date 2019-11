Sebevědomí Opavských bylo sraženo už po deseti minutách hry. Do otevřené obrany vběhl Andreas Vindheim a střelou mezi Fendrichovy nohy otevřel skóre.

„Připravujeme se na to, abychom nedostali v úvodu gól, a dostaneme ho. Co na to říci,“ klopil oči pětadvacetiletý fotbalista. Spartě byla jediná branka doslova darovaná. Norský záložník měl hodně prostoru a času. „Byli jsme všichni venku.

Sparta se zmocnila odraženého míče, pak šla do protiútoku. Těžko se to zachytávalo, navíc soupeř má rychlostní typy fotbalistů. Dokonale toho využil,“ vracel se k rozhodujícímu okamžiku utkání Bronislav Stáňa.

Aktuálně poslední tým FORTUNA:LIGY má problém s předfinální a finální fází. Ze hry si prakticky šanci nevypracuje. „Máme dobré standardky, Zavoš je výborně kope. Jinak jsme téměř, až na nějaké pokusy z dálky, neškodní,“ konstatoval autor čtyř ligových branek.

Opavští jsou poslední, situace není dobrá, ono vyhrát naposledy 20. července je už celkem pravěké datum. „Potřebujeme se chytit, dát gól a vyhrát. Tohle si říkáme před každým utkáním, bohužel nic se neděje,“ povzdechl si Stáňa. „Na druhé straně odepsaní nejsme, týmy před námi jsou na dostřel. Teď hrajeme v Příbrami, kde nesmíme prohrát,“ podotkl Bronislav Stáňa.

Jak v poháru s Jabloncem, tak v neděli se Spartou to nebylo ze strany Opavy až tak špatné. „Vnímáme to tak všichni. Je třeba ještě přidat a dát k tomu gól,“ zakončil Bronislav Stáňa.