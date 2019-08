Svou premiéru v letošní sezoně si představoval jinak. Opavský brankář Vojtěch Šrom v Plzni čtyřikrát inkasoval. Byl součástí plzeňské lekce. I tak jako jediný z Kopeckého souboru obstál. Minimálně další čtyři čisté góly chytil.

„Dostali jsme pořádně přes prsty. Nebylo to dobré,“ ví jednatřicetiletý gólman. Plzeň byla v laufu, měla tlak, dávala góly a měla spoustu šancí. „Byl to místy kolotoč, létalo to zprava zleva,“ vracel se k dění na hřišti. „Mohli jsme dostat klidně osm branek. Asi jsme se měli zatáhnout a nelítat po celém hřišti,“ poznamenal Šrom.