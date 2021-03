„Z naší strany to bylo strašně nervózní. Dobře jsme si uvědomovali, že kdybychom tento zápas nezvládli, tak je po nás,“ začal svůj po zápasový rozbor trenér Opavy Radoslav Kováč. „Byli jsme křečovití, nevěřili jsme si. Jindy jsme odehráli dobré zápasy, které se nám nepodařilo ale dotáhnout do bodového zisku. Dnes tomu bylo naopak. Víme, že druhý poločas byl špatný. Kluci to ale odbojovali a urvali. Výhra se počítá,“ vydechl si kouč.

Klíčový moment zápasu přišel v nastavení prvního poločasu. Kdy si Žídek došel pro penaltu. Faul, který udělal Cadu, způsobil opavskému kapitánovi tržnou ránu na hlavě. „Do souboje šel se sebeobětováním. Má bouli na hlavě, k tomu stehy. Byl to i jeho gól,“ chválil Kováč kapitána.

Opavský trenérský štáb sáhl ke čtyřem změnám v sestavě. Například poprvé se do základní sestavy nedostal Patrik Hellebrand. Pouze na lavičce také zůstali Karol Mondek, Vilém Fendrich a David Březina. „Patrika jsme vytáhli proto, že to na něj bylo v poslední době moc. Chyběla mu lehkost, navíc jsme věděli, že nebude hrát na Slavii. Chtěli jsme zkusit jiné možnosti. Mondy odehrál dobrý zápas v Českých Budějovicích. Proti Jablonci a ani v Teplicích mu to nevyšlo. Dělal taktické chyby v defenzivě,“ začal Kováč odůvodňovat změny v sestavě. „Břízka zase v týdnu moc netrénoval, navíc v Teplicích to nebylo z jeho strany dobré po běžecké stránce. A změnou gólmana jsme chtěli dát týmu impluz. Tomáš Digana stejně jako proti Příbrami vychytal nulu, takže to vyšlo,“ řekl s úsměvem ještě Radoslav Kováč ke změnám v sestavě.

Opavský výkon nebyl ideální, ale šance Opavští měli, hlavně Čvančara. Do jedné ho vyslal přesným pasem Řezníček. „Kdyby Čváňa tuto šanci proměnil, zápas se mohl vyvíjet jinak. Chtěli jsme po zisku míče hrát rychle nahoru. To byl jeden z mála případu, kdy nám to šlo. Měli jsme dobré brejky, jenomže jsme trefili hráče před sebou,“ pronesl Kováč.

Opava urvala tři body, stále ještě dýchá. „Často nevyhráváme, čekám nyní reakci na toto vítězství. Jedeme na Slavii, kde to bude těžké. Pětkrát ještě budeme hrát doma. Stále žijeme, budeme se o záchranu rvát,“ slíbil Radoslav Kováč.