„Předhazují mi to úplně všichni,“ směje se sympatický čtyřicátník, který ještě stále kope okresní přebor ve Starém Městě. Během své kariéry hrával také za Opavu nebo Hlučín.

Ivo, jaké byly vaše fotbalové začátky?

K fotbalu mě přivedl můj otec a začínal jsem ve Světlé Hoře, odkud pocházím. Tam jsem byl zhruba do starších žáků, potom jsem šel do Bruntálu, kde už mi začal nějaký režim a dělal se tam fotbal trošku seriózněji. V roce 1997 jsem pak šel na vojnu a hrál jsem za Duklu Hranice pod trenérem Jánošem. Půl roku jsem ještě hrál v Bruntále, načež jsem byl tři roky v Uničově, tam jsem hrál třetí ligu. Před Sigmou jsem ještě chvíli byl v Prostějově.

Kdo vás tehdy do Sigmy vytáhl?

Byl to Leoš Kalvoda. Příliš jsem se tam tehdy neprosadil, možná byla trošku smůla, že jsem se tam objevil, zrovna, když přišli výborní hráči Látal, Vaniak a další, takže konkurence tam byla opravdu velká. Ani nějak nelituju toho, že jsem si tehdy příliš nezahrál, protože být v jednom týmu s takovými hráči, to se nepoštěstí každému.

Před sezonou 2004/2005 jste přišel do Opavy, jak k vašemu přestupu došlo?

Došlo k němu, protože v Sigmě už o mě v áčku tak nějak nebyl zájem. Do Opavy tehdy šli trénovat Pavel Hapal s Jiřím Nečkem, kteří mě kontaktovali, a domluvili jsme se. Bylo mi řečeno, že shání hráče, kteří mají nějaký vztah k regionu, což jsem splňoval. Navíc jsem to z Opavy měl blíž domů než z Olomouce.

Sezona úplně vydařená nebyla, klub trápily obrovské finanční problémy a následoval pád z první ligy. Jak na toto období vzpomínáte?

Bylo to takové černé období, ale na druhou stranu všechno špatné je pro něco dobré. I přes to všechno vzpomínám na Opavu v dobrém. Utvořila se tam tehdy dobrá parta, navíc se z toho kádru vyklubalo pár dobrých fotbalistů, jako třeba Melinho nebo William Batista. To, že nebyly finance, samozřejmě vadilo, ale nebyli jsme jediný klub, který je neměl.

Z Opavy jste se na půl roku přesunul do Trenčína, pak jste se ale z profi fotbalu brzy vytratil…

Do Trenčína jsem šel kvůli tomu, že jsem měl ty karty, a tak jsem první tři kola nemohl hrát. O takového hráče nikdo nestojí. Po půlroce na Slovensku už má výkonnost šla dolů a klesal jsem stále níž, až jsem to zabalil úplně. Myslím si, že jsem narazil na svůj výkonnostní strop.

Na kontě máte přes čtyřicet ligových startů, branku jste ale nedal. Mrzí vás to hodně?

Na rohy jsem moc nechodil a dopředu jsem se nějak netlačil, takže těch šancí tam bylo málo. Alespoň jeden zásah tam ale být mohl, to je škoda. I když jeden tam vlastně je, za Opavu jsem si dal vlastňáka. (smích)

Sledujete, jak se vašim bývalým klubům daří?

Určitě. Opavě se sice teď moc nedaří, ale věřím, že se jí podaří záchrana v lize. Sigmě už se to z devadesáti procent povedlo, tak teď na ni snad Opava naváže.

Jste spolumajitelem jednoho ligového rekordu, víte jakého?

To vím naprosto přesně. (smích) Podařilo se mi v Opavě nasbírat dvanáct žlutých karet, předhazují mi to úplně všichni.

Sparťan Guelor Kanga jich v této sezoně má už taky dvanáct. Nemáte strach, že vás překoná?

Klidně ať mě překoná, není to moc rekord, se kterým bych se někde mohl chlubit. Ale zase na druhou stranu, každý se počítá. (smích)

S přibývajícím věkem už jste na hřišti klidnější?

Teď už nikoho nedoběhnu, ztratil jsem rychlost, takže nikoho faulovat ani nemůžu. Ale myslím si, že určitě klidnější jsem, nemá cenu něco hrotit a faulovat někoho v okresním přeboru, když víte, že ten kluk musí jít v pondělí do práce.

V posledních letech hrajete okresní přebor za Staré Město, jak si tam fotbal užíváte?

Jsme tam taková parta čtyřicátníků, která si prostě užívá fotbal. Vymýšlíme různé blbosti a dobře se bavíme. Před dvěma lety jsme soutěž vyhráli, ale do I.B třídy postupovat nechceme, hrajeme vyloženě pro radost.

Co vás po skončení profesionální kariéry živí?

Živím se rukama. Jezdím po Evropě a montuju mechanické linky v automobilkách. Často jsme jezdili do francouzského Lille. Když tam ještě hrával David Rozehnal, tak nám vždycky nechával lístky na fotbal, takže jsem mu chodil fandit.

TOMÁŠ CHALUPA