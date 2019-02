Na Stínadlech se v neděli představí Opava, tu Jaroslav Kolínek sledoval jak v Karviné, tak v pondělí v Opavě v duelu s Plzní.

„Musím vás trošku opravit. V Opavě jsem monitoroval hlavně Plzeň, našeho dalšího soupeře,“ zvedl prst někdejší opavský obránce.

„Musím říci, že Opavští na mě udělali obrovský dojem. Prezentovali se týmovým výkonem. Nadchlo mě to,“ přiznal Jaroslav Kolínek a vrátil se ještě k duelu Slezského FC Opava v Karviné: „Tam mohli i vyhrát. Hráli soustředěně, jen mohli být trochu odvážnější.“

Šestačtyřicetiletého rodáka ze Sobotína nadchla atmosféra na opavském stadionu.

„Skvělá kulisa, prostě atmosféra byla báječná. Když jsem před pár lety říkal, že Opava patří do ligy, dívali se na mě jako na blázna. Fotbal by neměl být ve městě politickým nástrojem. Všichni by se měli sjednotit, jedině tak má klub šanci,“ poznamenal fotbalista, který podstatnou část své hráčské kariéry odehrál právě v barvách Slezského FC.

Byť bydlí na severu Čech, Opavu bedlivě sleduje. „Opava si udělala jméno, v lize budí respekt, prostě má zvuk,“ těší Kolínka.

Nabízí se otázka, komu bude v neděli na Stínadlech fandit. „Tuhle otázku už jsem dostal několikrát. Na stůl mi dokonce nalepili papír s nápisem SFC a časem zápasu. Těším se na dobrý fotbal, věřím, že ho uvidíme. A ještě chci říci jedno. Na dvacet let v Opavě se zapomenout nedá,“ odpověděl diplomaticky s úsměvem.

Nedělní zápas v Teplicích bude mít výkop v 15 hodin.