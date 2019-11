Ve druhém poločase si poranil koleno. Během pondělí absolvoval vyšetření v Praze. Jeho závěr? Kritický scénář se naštěstí nenaplnil.

Prvotní prognózy pozitivně nevypadaly. Hovořilo se o přetrženém křížovém vazu, což by v praxi znamenalo operaci a půl roku bez fotbalu. V případě jednačtyřicetiletého záložníka by to byl nejspíše konec kariéry. Pavel Zavadil už vážně zraněný byl. Při angažmá v Brně ho přetržený vaz v koleni vyřadil ze hry na deset měsíců.

„Měl jsme obavu, že budu muset znovu na operaci,“ přiznal Pavel Zavadil.

„V pondělí jsem absolvoval vyšetření v Praze. Pan doktor mi řekl, že na operaci nemusím, že koleno budeme léčit konzervativní metodou. Dva týdny musím být v klidu, pak se mu pojedu ukázat“ prozradil ještě zkušený záložník. Je jasné, že tři zbývající zápasy podzimu už nestihne.

„Přípravu začínáme desátého ledna. Pokud půjde všechno, jak má, tak bych měl s týmem přípravu normálně naplno začít,“ prozradil Deníku Pavel Zavadil.