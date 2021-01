Jak se udál váš příchod do Opavy, a co si od něj slibujete?

V Jablonci jsem nebyl spokojený se svou vytížeností a s tím, jak to tam tak nějak v současné době funguje s mladými hráči, jelikož jsem odehrál pět, šest utkání v základní sestavě, a to i v Evropské lize a pak jsem z toho beze slova vypadl. Vycítil jsem, že by mi prospělo jít někam jinam. Ozvala se Opava a já jsem měl velkou radost, že má o mě zájem. Určitě jí chci pomoci, aby se udržela v první lize.

V Opavě to bude o jiném tlaku. Každý zápas bude bojem o holý život…

Dobře si to uvědomuju. Myslím si ale, že týmová kvalita v Opavě je hodně velká. Měli bychom zápasy vyhrávat a neměl by být žádný velký problém ligu zachránit. Opavě se posledního půlroku nedařilo, ale to se dá zlomit.

Už jste toho zažil na svůj věk hodně. Prošel jste Spartou, Slavií, druholigovým Vyšehradem, Jabloncem, dokonce jste si odskočil do italského Empoli…

V žácích, jako malé dítě, jsem byl ve Spartě, poté jsem přešel do Slavie. Pak se mi tolik nedařilo, procházel jsem si těžším obdobím. V dorosteneckém věku se mnou třískala puberta, hrával jsem v menších klubech. V sedmnácti jsem se vrátil do juniorky Slavie, kde jsem byl nejlepším střelcem a následoval přestup do Jablonce.

Můžete trochu rozvést větu, že s vámi třískala puberta?

(usměje se). Asi jsem nebyl úplně nejvzornější dítě. Mohu poděkovat jen mému tátovi, že to se mnou vydržel a že jsem dnes v lize. Bez něj bych v ní asi nebyl.

Máte za sebou i angažmá v italském Empoli…

Působilo v sérii A. Přišel jsem do juniorky, za kterou jsem dal pár gólů. Asi za dva týdny mě vytáhli do áčka. Bohužel pro mě odešel sportovní ředitel, který si mě přivedl. Neměl jsem možnost hrát, ale i tréninky s prvním týmem byly pro mě velkou zkušeností. Řešila se ještě možnost, že bych mohl odejít do Sampdorie Janov, ale to nedopadlo.

Sníte ještě o návratu do Itálie?

Samozřejmě. Ale jak jsem to všechno poznal, tak asi až ve starším věku, třeba v pětadvaceti letech tam jít s rodinou. Protože pro mladého hráče, je Itálie hodně těžká na život, ale nic, co by se nedalo zvládnout. Pro mě by ale byla spíše nějaká Belgie hezká.

Hodně povedené angažmá, co se týká gólů, bylo to ve Vyšehradě…

Tam se taky hrálo o záchranu, takže vím, o čem to je. Byli jsme předposlední, zachraňovali jsme to, na toto angažmá rád vzpomínám a doufám, že na to v Opavě naváži.

Za Vyšehrad jste hrával v době, kdy se vysílal seriál Vyšehrad s Jakubem Štáfkem, alias Lavim v hlavní roli…

O tom mi ani nemluvte. V té době jsem tam hrál, ale byl jsem jeden z těch, kdo s tím nesouhlasili, když šel hrát zápas se Slavií. Přišlo mi to jako ostuda profesionálního fotbalu. Měli jsme pohár se Slavií, byla to pro klub čest a oni tam pošlou do hry herce, který nás zesměšňuje.

Pojďme ještě krátce k Opavě. Osm nových hráčů, k tomu dva týdny na sehrání. Není to málo?

Jak už jsem řekl, tým má kvalitu a hlavně je tady super kabina. Myslím si, že problém by být neměl. Dva týdny na taktiku, je poměrně dlouhý čas.