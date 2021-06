„Je to pro mě velká pocta,“ řekl osmnáctiletý odchovanec Slezského FC Opava. Z porážky 1:3 byl smutný. „Chtěli jsme se s diváky rozloučit lepším výsledkem,“ podotkl Dalibor Večerka, který v lize odehrál už třiadvacet zápasů. Nyní si jede náladu vylepšit na Slovensko, kde ho čekají dva duely za reprezentační devatenáctku.

Dalibore, jaké to bylo nastoupit s kapitánskou páskou na ruce, navíc doma a proti Plzni?

Pro mě je to splněný sen. Odmala jsem chtěl hrát za Opavu ligu, což se mi letos podařilo, navíc i s kapitánskou páskou. Pro mě je to velká pocta.

Jak jste viděl zápas s Plzní? Hosté dali tři góly, měli i šance…

Je to škoda, že jsme znovu dostali laciné branky. Nenabrali jsme hráče ve vápně. Pořád se to opakuje, myslím naše chyby.

I když Opava sestupuje, fanoušci vás neztratili, v závěru přišla na řadu i děkovačka…

Byl to skvělý pocit. Jsem rád, že fanoušci mohou opět na stadion, byť v omezeném počtu. Pro nás je to velká podpora. Mrzí nás, že jim to nemůžeme vrátit na hřišti.

Opava sestupuje, řada hráčů odchází, vypadá to, že na vás mladých to bude hodně stát…

Na nás mladých to bude stát. Ale musí přijít i zkušení hráči. Na nás mladých to nemůže jenom stát. Uvidíme, co přinese nový ročník, ale musíme se pokusit Opavu vrátit zpátky do ligy, protože tam patří.

Jaká byla v kabině nálada před posledním zápasem v lize. Přece jenom minimálně rok budete hrát o patro níže…

Všichni byli natěšeni. Pro některé to mohlo být na delší čas poslední utkání v lize. Všichni si ho chtěli užít. Chtěli jsme se soutěži rozloučit důstojně a fanouškům to alespoň trošku vrátit. Bohužel se to moc nepovedlo. Myslím si, že jsme bojovali a snažili se dát do utkání všechno.

Máte za sebou téměř rok v lize. Můžete trochu popsat váš progres?

První zápas jsem odehrál v srpnu. Myslím si, že za tu sezonu mě to hodně posunulo. To, že mohu hrát v lize a trénovat s prvním týmem. Nabral jsem sebevědomí. Mohu jen poděkovat trenérům Kováčovi a Skácelovi, že mi dali šanci, věřili mi. Díky tomu jsem se mohl posunout výše.

Vaši spoluhráči nyní mají volno. Vás ale nyní čeká reprezentační sraz na Slovensku. Takže další výzva…

Jsem rád, že jsem dostal pozvánku. Vždycky je to pocta reprezentovat svoji zemi. Beru to jako odměnu za odvedenou práci v sezoně.

Vedle fotbalu jste dělal i autoškolu. Je pravdou, že při závěrečné zkoušce jste jel trochu rychleji?

(usměje se). Tak nějak to bylo.

Hodně se teď mluví o budoucnosti trenéra Kováče. Jak ji vidíte vy?

Uvidíme, jak to nakonec všechno bude. Já osobně bych si moc přál, aby trenér Kováč pokračoval.