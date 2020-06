Oba mají na kontě čtyřiadvacet bodů, Slezany drží nad šestnáctým místem lepší vzájemná bilance. Vítězství z nedělního duelu má pro oba soky více než cenu zlata. Opavský kouč Radoslav Kováč má vrásky na čele. Zdravotní problémy totiž dusí nejzkušenějšího muže jeho týmu – Pavla Zavadila.

„Zavoš má opět problémy s lýtky, docela dost ho tahají. Jeho případná absence je pro nás velkým problémem,“ přiznává čtyřicetiletý trenér, kterému bude chybět další marod Jan Schaffartzik. „Někteří kluci jsou pokopaní. Sestavu budeme řešit v dne zápasu,“ dodal.

Příbram se pod novým trenérem Pavel Horváthem dokázala dvakrát porazit olomouckou Sigmu. Ve svém středu má jak zkušené, tak talentované mladé hráče. „Příbram hraje strašně poctivě, má dobrou organizaci hry a nebezpečné rychlé brejky. Je tam Polidar. kterého dobře znám, Škoďák nebo Zorvan. Všechno to jsou šikovní kluci. Nečeká nás nic lehkého, ale to my dobře víme,“ mapuje sílu soupeře Radoslav Kováč. „My ale nemáme kam uhnout. Zápas musíme zvládnout za tři body,“ konstatuje trenér Opavy. K složení sestavy ale více konkrétní být nechtěl.

Nový kouč Opavy věří v sílu opavského publika. „V Opavě jsou fantastičtí fanoušci, kteří nám určitě pomohou. Věřím, že je bude pořádně slyšet. Tohle by nám mělo pomoci,“ zakončil Radoslav Kováč. Nedělní utkání má výkop v 14.30.