Davide, opět jsme viděli opavský evergreen v podobě střeleckých pokusů s nulovou efektivitou…

(začal hovořit s povzdechem). Do zápasu jsme šli, jako do těch předešlých, s cílem zlomit neúspěšnou sérii, která se už dlouho táhne. Za každou cenu jsme chtěli vyhrát, dotáhnout se na Příbram. Konečná remíza nic neřeší, jen jsme si více situaci ještě zkomplikovali. Byl to soubojový zápas, i když bylo hřiště podmáčené, snažili jsme se hrát po zemi. Efekt žádný.

Už to musí být „na palici“. Herně to špatné není, ale vítězství stále nikde…

Jo, jo. Plácáme se po rameni, že hrajeme hezký fotbal. Ale…raději budu hrát špatně, ale hlavně, ať máme body. Stejně jako proti Brnu, to bylo jednu bránu, měli jsme šance. Jenomže nám chybí větší hlad v boxech. Souboje ve středu hřiště vyhráváme. Chybí tam drajv, který by to zlomil, chybí nám gólové ovoce.

Příbram toho směrem dopředu moc nepředvedla….Prakticky ani jednou nevystřelila na vaši bránu..

Trochu mě to překvapilo. Přijeli k nám bránit, čekali na naší chybu, ta naštěstí nepřišla. Hlavy jsme měli dobře nastavené.

Nechybí Opavě hráč, který by to v kritických momentech vzal na sebe?

Soudržnost týmu je dobrá. Z mého pohledu nám chybí zabiják, který když dostane balon, dá čtyři, pět střel. Snaha u nás je, ale i soupeři nás vnímají tak, že nedáváme góly. Musíme už to zlomit, je jedno i když dáme branku třeba prdelí a vyhrajeme 1:0.

Sám jste se taky dostal do zakončení…

Šlo o přímák z třiceti metrů. Takové střely jsou pro gólmany nepříjemné. Musíme více střílet, jít tomu naproti z každé pozice. Základem je držet nulu vzadu a dát gól, pak se to zlomí.

Zápas v Karviné jste vynechal kvůli kartám. Ale proti Brnu jste se zranil, nevypadlo to s vámi vůbec dobře…

Ten den, co se mi to stalo, mě trochu bolela hlava. Byl jsem na chvíli bez kyslíku, proto jsem musel proti Brnu už v poločase ze hry. Ale teď už jsem bez známek poškození.

Je podle vás ještě reálná záchrana Opavy v lize?

Zápasů je relativně ještě dost. Bodový odstup není velký. Není cesta zpátky. Musíme proto dělat ještě více, asi tomu něco chybí. Doufám, že už se dočkáme a naše série nebude trvat dlouho.