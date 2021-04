Těsně před výkopem musel opavský trenér Radoslav Kováč udělat jednu změnu v sestavě, kdy zraněného Žídka nahradil Kulhánek. První minuty nabídly dvě žluté karty, a to v podání Mondeka a Tiéhio. Ve 13. minutě se dostal k Fendrichovi Zajíc, obešel ho a míč uklidil do prázdné brány. Jenomže gól kvůli ofsajdu nebyl uznán.

Domácí ale smutnit dlouho nemuseli. Zajíc si udělal o pár chvilek ve vápně prostor ke střele a pokořil Fendricha – 1:0. Ve 21. minutě kopal standardku Nešický, odražený míč se dostal k Holíkovi, který prověřil Laštůvku. Ve 29. minutě udělala chybu opavská defenziva. Schaffartzik nejdříve uklouzl a Kulhánek vyslal skluzem do akce Zajíce, který obešel i Fendricha a zvýšil na 2:0. Situaci ještě přeskoumal VAR, který branku posvětil.

Hostující kouč o přestávce sáhl ke třem změnám a hned v úvodu měl dva dobré momenty Smola. Nejdříve dobře přihrával a pak sám prověřil připravenost Laštůvky. Vzápětí měla Opava další střelecký pokus. Smolovu hlavičku ale domácí gólman chytil. V 57. minutě proběhl balon Didiba, ten se dostal k Buchtovi, který střelou o břevno zvýšil na 3:0. Platnost gólu ještě musel posvětit VAR. V 68. minutě se naskytla hostům dobrá standardka. Bohužel Nešický z ní trefil jen záda Smoly.

Celkově se ale žádný úchvatný fotbal nehrál. Pět minut před poločasem fauloval Tiéhi a Baník měl možnost trestného kopu. K jeho zahrání se postavil Kuzmanovič a orazítkoval břevno. Šlo o poslední zajímavý moment zápasu.

Ondřej Smetana (Baník Ostrava): „Zvládli jsme zápas podle našeho plánu – být kompaktní, otevřít si nahoře prostor pro rychlý protiútok a myslím, že nám to vycházelo. Dostávali jsme se do brejkových a nebezpečných situací. Podařilo se nám dát brzy gól. O to více jsme se mohli soustředit na blok a čekat na další šance. Myslím, že na můj vkus jsme ale soupeře pustili do mnoha šancí, to by se nám jindy nemuselo vyplatit. Z toho se určitě musíme poučit do příště.“

Alois Skácel (SFC Opava): „Představovali jsme si to trošku jinak, bohužel těsně před utkáním jsme museli vyřadit ze základní sestavy Žídka, který měl zdravotní problémy. Možná se to podepsalo na tom, že první poločas z naší strany nebyl dobrý. Soupeř si na nás chytře počkal a my jsme mu první dva góly doslova darovali, při vší úctě v Baníku. Ve druhém poločase jsme se dostali do dvou tří situací, ale gól jsme nedali. Nepovedlo se nám dát kontaktní gól a soupeř přidal třetí.“

Baník Ostrava – Slezský FC Opava 3:0 (2:0)

Branky: 14. Zajíc, 29. Zajíc, 57. D. Buchta. Rozhodčí: Hrubeš – Kotalík, Pečenka. ŽK: Jánoš - Mondek, Tiéhi, Juřena

Baník Ostrava: Laštůvka – Juroška (78. Holzer), Svozil, Stronati, Fleišman – Jánoš (78. Pokorný), Kaloč – de Azevedo (54. Buchta), Tetour (68. Kuzmanovič), Ndefe – Zajíc (68. Šašinka). Trenér: Ondřej Smetana

Opava: Fendrich – Kulhánek, Schaffartzik (44. Večerka), Didiba – Tiéhi – Hrabina, Holík (78. Harazim), Nešický, Helešic (84. Řezníček) – Mondek (46. Rataj), Juřena (46. Smola). Trenéři: Radoslav Kováč, Alois Skácel.