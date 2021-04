/FOTOGALERIE/ Fotbalové Slezsko stojí na nohou. V sobotu je totiž na programu dvaadvacáté Slezské derby v rámci nejvyšší fotbalové soutěže. Pro opavského univerzála Jana Schaffartzika jde o velký svátek. To, že je Baník favoritem neřeší, stejně tak, že jeho Opava je v tabulce předposlední. Zkušený fotbalista je připraven jít do války a být v ní úspěšný.

Popis fotky: FC Baník Ostrava - SFC Opava - Utkání 29. kolo první fotbalové ligy: FC Baník Ostrava - SFC Opava, 21. dubna 2019 v Ostravě. Zleva Jan Schaffartzik z Opavy, Denis Granečný z Ostravy. Opava - Slezské derby mezi Opavou a Ostravou otevře v pá | Foto: ČTK

„Pro nás kované Opaváky je to velký zápas, tak ho vnímám. Samozřejmě, že chci uspět v každém zápase, ale jelikož v Opavě hraji odmala, má toto derby pro mě specifický význam. Beru to jako válku o náš region,“ zdůrazňuje Jan Schaffartzik. „Pro mě je to více, než hrát třeba proti Spartě nebo Slavii,“ svěřil se. „Už když zápasu jedete, cítíte zvláštní napětí, alespoň tak to mám já. Derby neřeší jen hráči, ale i okolí. Je to utkání o krále regionu. Tak to vždy bylo a bude,“ podotkl třiatřicetiletý odchovanec Slezského FC Opava. „Chci ale ještě říci, že beru každý ligový zápas jako svátek. Přece jenom máme možnost hrát nejvyšší soutěž v republice,“ dodal ještě Schaffartzik.