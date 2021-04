Dělal co mohl. Hlavně v prvním poločase držel opavský brankář Tomáš Digaňa svůj tým v naději, když chytil dvě tutovky Jiřímu Klímovi. Bohužel po přestávce se přece jen Mladá Boleslav prosadila a záchranářský duel vyhrála 2:0.

Brankář Tomáš Digaňa se měl v opavské svatyni co otáčet. | Foto: Deník/František Géla

„Je to špatné. Další zápas, který nám nevyšel. Dáte do něj všechno, bohužel bez výsledku,“ smutnil po utkání brankář Opavy Tomáš Digaňa. „Situace není dobrá, ale budeme bojovat do posledního kola. Nemůžeme to ještě vzdávat,“ podotkl třiadvacetiletý strážce opavské svatyně.