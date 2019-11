V pátek vás čeká slezské derby, pro zdejší region výjimečné utkání. Jak ho berete vy?

Vnímám ho jako další zápas v lize. Ten první jsme zvládli, i když v něm byly z naší strany nedostatky, o kterých jsme si už ale s hráči povykládali. Výsledek s Boleslaví kluky povzbudil, bylo znát, že z nich něco spadlo. V Ostravě na něj chceme navázat.

Jak byste charakterizoval současný Baník?

Díky výkonům, které předvádí, a to hlavně doma, do top šestky patří. Mají zkušené mužstvo. I z pozice postavení v tabulce jsou favorit derby. My jim ale nechceme dát ani centimetr zadarmo.

Zvolíte stejnou strategii, se kterou jste šli do duelu s Mladou Boleslaví?

Tohle bude jiné utkání. Chceme hrát ale stejným způsobem, to znamená organizovaně a disciplinovaně.

Chybět vám bude špílmachr Pavel Zavadil, jak velká to je komplikace?

Obrovská. Pavel je personou, lídrem kabiny. Je to moje pravá ruka. Nemá smysl se o tom více bavit, jsem ale strašně rád, že černá diagnóza se nepotvrdila a Pavel bude na lednový start zimní přípravy nachystán.

V sestavě Baníku by se měli objevit bývalí Opavané Kuzmanovič se Smolou. Vnímáte je jako velké nebezpečí?

Smolu znám ještě z dob, kdy hrál v Ústí nebo Kuzmanoviče, který je tady dlouhodobě. Vnímám je jako hráče s velkou kvalitou, kteří jsou schopni v útočné fázi dát gól, nebo je vyřešit dobrou finální přihrávkou.

Vracíte se vlastně na domovský stadion. Ve Vítkovicích jste působil, a to poměrně dlouhou dobu…

Je to tak. Bude to mít pro mě zvláštní atmosféru, neboť budeme v kabině, ve které jsou normálně Vítkovice.

Nicméně takovou atmosféru, která se na stadionu očekává, jste ještě nezažil…

Z pozice trenéra ne, ale z pozice hráče ano, a to v Německu, kde jsem působil v Unionu Berlín.

„Opava bude hrát na hranici možností, my nezůstaneme pozadu,“ řekl ostravský Páník

V úvodu sezony dokázali velké slezské derby s Opavou na jejich stadionu zvládnout, když zvítězili 2:0. V páteční ligové předehrávce se pokusí fotbalisté Baníku Ostrava v domácím prostředí úspěch zopakovat. „Opava se bude určitě prezentovat bojovným výkonem na hranici všeho možného, co si tady budou moci dovolit. My ale rozhodně nezůstaneme pozadu. Bude to určitě dobrý fotbal. U nich jsme vyhráli a věříme, že uspějeme i doma,“ řekl trenér Baníku Bohumil Páník.

Opava v minulém kole prolomila čtyřměsíční čekání na výhru. Doma porazila 1:0 Mladou Boleslav. Ten zápas jste jistě pozorně sledoval, co jste viděl?

V prvé řadě bojovnost. Boleslav měla dost šancí, ale nedokázala dát gól. Své dobré situace zazdila. Opava naopak na druhé straně, když dostala míč před bránu a byla tam v dostatečném počtu, tak dala gól a nakonec zaslouženě vyhrála.

Výborný výkon podal v brance SFC gólman Vilém Fendrich, který chytil několik šancí, navrch také penaltu kanonýrovi Komličenkovi…

Jsou utkání, kdy to gólman zavře. Prakticky je to takový jeho den. Můžete hrát do rána a on vám všechno vychytá. Říkám tomu takový Haškovský den, a pak to dopadne jako v případě Boleslavi.

Soupeři bude chybět zkušený špílmachr Pavel Zavadil, který se v duelu se Středočechy zranil. Jak velká to bude pro něj ztráta?

Je to pro ně určité oslabení. On je výborný hráč, duše mužstva, kope snad všechny standardní situace. Jsou tam ale i jiní hráči, kteří mají dobrou kopací techniku. Zase to bude o to více bojovnější v případě toho hráče, který místo něj nastoupí.

Nový opavský trenér Jiří Balcárek říkal, že když působil ve Vítkovicích, tak viděl vaše tréninky i zápasy z kanceláře. Může mu to nějak pomoci?

To se uvidí až po zápase.

Jste kamarádi?

Určitě. Známe se delší dobu, potkáváme se. Jirka byl dlouho jednak ve Znojmě, ale myslím, že nejdelší čas v Uničově. My trenéři se potkáváme průběžně. A když byl v Unionu Berlín, tak jsme tam proti sobě hráli utkání, když jsem tam byl s Olomoucí.

Takže jste mu přál posun do první ligy?

Jirka je poctivý kluk, férový. Vždy se člověk snaží dostat až na ten úplný vrchol, a ten je pro českého trenéra první liga.