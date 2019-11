Opava už dvanáctkrát v řadě nevyhrála, naposledy se z tříbodového zisku radovala dvacátého července, což už je pořádný pravěk. Sparta je v tabulce sedmá, nicméně ve Slezsku bude v roli obr favorita.

„Pro mě je to pořád top klub, nemá sice nyní takové výsledky, jak by si představovala, ale pro mě je to tým z nejlepší trojky. Je jen otázkou času, kdy půjde tabulkou nahoru. Musí ještě více vylepšit týmové pojetí,“ říká na adresu Sparty Pavel Zavadil.

Mimochodem rudý v minulosti oblékal a dokonce vyhrál titul. K černé sérii svého týmu říká:

„Dobře si všichni uvědomujeme, že ta série je dlouhá. Chceme ji změnit, je jedno, kdo přijede, musíme za každou cenu bodovat, ať nám týmy nad námi neutečou. Proti Spartě můžeme být úspěšní. Se Slavií jsme také urvali remízu, a to jsme hráli v deseti. Tehdy jsem si myslel, že od tohoto zápasu se odpíchneme, bohužel se tak nestalo. Musíme se ale dívat dopředu, nic jiného nám nezbývá.“

V současné Spartě je opavská stopa. O střílení gólů se stará Libor Kozák, který se dostal do formy. V posledních čtyřech zápasech, včetně toho pohárového, se trefil celkem pětkrát. „Libor má formu, navíc bude hrát doma, o velkou motivaci má tak postaráno,“ míní stoper SFC Opava Dominik Simerský.

SFC Opava - AC Sparta Praha - 28. dubna 2019

Opava v lize už Spartu dvakrát dokázala porazit. Gól Iva Farského „od pokladen“ se stal historickým. Druhé vítězství 2:1 zařídil současný sekretář opavského klubu Lumír Sedláček. „Sparta má svou kvalitu, tu respektujeme. Potřebujeme ale uspět, chytit se. Přejeme si, aby si na stadion našlo cestu co nejvíce fanoušků. Jejich pomoc potřebujeme,“ vzkázal sportovní ředitel a trenér SFC v jedné osobě Alois Grussmann. Nedělní duel má výkop v 17 hodin.