Opava favorita zaskočila, měla více šancí. Jednu z nich si po centru Hrabiny vypracoval Dominik Simerský, jenomže zkušený Laštůvka byl proti a tutovku sedmadvacetiletého stopera lapil.

Dominiku, jak vnímáte remízu s Baníkem? Přece jenom k vítězství jste měli asi blíže…

Za mě cenný bod. Navíc je z venku a ten se počítá. Samozřejmě že po tom průběhu zápasu jsme měli k vítězství blíže. V závěru pak ale přišla standardka, která nás mohla potopit.

Celý druhý poločas jste hráli přesilovku, ta vám ale moc nešla…

Těžko říct, proč nešla, nejspíše jsme nebyli na takovou situaci připraveni. Měli jsme problém tvořit hru. První poločas byl ale dobrý. Baník oslabení zvládl dobře, takže remíza asi spravedlivá.

Vy osobně jste mohl ve druhém poločase rozhodnout. Dostal jste se do šance z kategorie stoprocentních…

Dostal jsem dobrý centr od Matěje Hrabiny. Brankář Laštůvka se rychle přesunul, soustředil jsem se na to, ať dám co největší ránu k tyči, bohužel gólman to chytil. Pak mi problesklo hlavou, že jsem měl možná nahrávat pod sebe.

V samotném závěru přišla tutovka Diopa a skvělý zákrok Viléma Fendricha…

Pořádně jsme si oddechli. Baník na takovou šanci čekal celý druhý poločas a ona nakonec přišla. Prohrát tímto gólem by byla pro nás tragédie.

Z posledních tří zápasů jste vytěžili pět bodů, blýská se už v Opavě na lepší časy?

Výsledkově i herně jdeme nahoru. První poločasy proti Boleslavi i Baníku byly dobré. Na tom se dá stavět. Uhráli jsme body s předními týmy a ukázali si, že hrát se dá s každým.

V sobotu hostíte Jablonec…

S Jabloncem umíme zahrát. Budeme se chtít prezentovat dobrou hrou. Věřím, že se úspěch dostaví, pokud podáme zodpovědný výkon.

Vypadá to, že trenér Balcárek Opavu zvedl…

Klíčový byl zápas s Boleslaví, ten jsme zvládli za tři body. Chceme do konce kalendářního roku uhrát co nejvíce bodů, ať si pro jaro vytvoříme co nejlepší výchozí pozici.