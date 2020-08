„Jejich absence je pro nás velkou komplikací. Budeme muset změnit i herní styl, bohužel,“ přiznal opavský kouč Radoslav Kováč. „Variant je více,“ dodal. I přes problémy se sestavou má Opava jasný cíl. „Chceme tři body, i proto, že jsme první zápas v Plzni výsledkově nezvládli. Čeká nás první domácí zápas, takže bychom chtěli naplno bodovat. Chceme hrát agresivně a útočně,“ podotkl čtyřicetiletý trenér.

Co podle něj lze od dnešního utkání očekávat? „Časté remízy s Karvinou svědčí o tom, že se jedná o urputné boje s dobrou defenzivou. Věřím, že se nám tentokrát podaří vstřelit víc branek než soupeři. Těšíme se i na naše fanoušky, rádi bychom jim udělali radost,“ řekl ještě Radoslav Kováč.

KARVINÁ ČEKÁ NA SEHRÁNÍ

Karvinští vyjíždějí ze stejně velkého města do podobně velkého s nadějí na body. „Čeká nás další derby, a nemůžeme si myslet, že lehčí, než s Baníkem. Podle nás to bude podobné a náročné běžecky. Musíme se Opavě vyrovnat bojovností i nasazením, a přidat nezbytnou fotbalovou nadstavbu, která může rozhodnout,“ míní Marek Bielan, asistent trenéra Jarábka na karvinské lavičce.

Karvinští by mohli do druhého derby v řadě vyběhnout v lepším rozpoložení, když už mají na kontě alespoň bod. Stále však do týmu zabudovávají nově příchozí hráče.

„Postupně si na sebe zvykáme, protože obměna kádru tady je. Noví hráči do sebe potřebují dostat určité herní návyky, které po nich vyžadujeme. Ale věřím, že to půjde. Třeba proti Baníku hráči jako Mikuš či ve druhé půli Twardzik, z kterého po první půlce spadl ostych, zahráli moc dobře. Jsem optimista a naše mužstvo bude postupem času určitě mnohem silnější,“ věští Bielan.

I největší hvězda týmu Michal Papadopulos uznal, že tým ještě potřebuje svůj čas. „Sehrání nějakou dobu trvá. Zatím spolu nejsme tak dlouho, musíme být trpěliví. Pak to půjde,“ říká „Papa“.

Karvinští by vzhledem k těžkému losu dalších kol (Sparta, Liberec, Mladá Boleslav) brali v Opavě minimálně bod. „Jeden máme s Baníkem, ten bychom před utkáním brali, ale zejména po průběhu druhého poločasu, během kterého z nás spadla nervozita, a mohli jsme i vyhrát, je to mírné zklamání. Proto potřebujeme z Opavy něco přivézt, nejlépe výhru. Opava však odehrála v Plzni výborný minimálně první poločas a bude chtít také vyhrát. Věřím ale, že máme na více postech kvalitnější hráče a projeví se to,“ přál by si Bielan ze slezského derby plný bodový zisk.

Dnešní zajímavý duel má výkop v 17 hodin.