„Těžko se mi hledají slova, protože jsme odehráli velmi dobré utkání. Šli jsme do vedení, poté přišel jeden z klíčových momentů, kdy Matěj Helešic nedal jasnou tutovku. Mohli jsme domácí ještě více poslat do kolen,“ povzdechl si trenér Opavy Radoslav Kováč. Po hodině hry přišla opavská apokalypsa a červené okamžiky Jana Schaffartzika. „Dva góly jsme soupeři doslova darovali. Nejdříve se nechá Schaffartzik přehlavičkovat Papou a pak dostaneme stupidní gól. Místo toho, abychom míč jen kontrolovali, uděláme zbytečný faul,“ narážel trenér hostujícího výběru na zákrok Jana Schaffartzika. „Nezareagovali jsme na standardku domácích, kterou jsme bránili kombinovaně. Dostali jsme míč za řadu a byla z toho šílená branka, Pak následovala penalta a bylo po zápase,“ dodal sklesle Kováč.

Penaltu domácí přitom opakovali. První nepovedenou ránu Qoseho brankář Fendrich chytil, jenomže sudí ji nechal kvůli pohybu opavského gólmana opakovat, to už byli domácí úspěšní. Opavská lavička toto rozhodnutí nesla velmi nelibě. Kondiční trenér Michal Hampel dokonce uviděl červenou kartu. „Rozhodčí to takhle vyhodnotil, nemám k tomu co říci,“ řekl Kováč.

Opava přitom v úvodních šedesáti minutách nehrála vůbec špatně, dobře si vedla nová útočná dvojice Dedič – Káňa. „Oba hráli dobře. My jsme ani jinou variantu neměli. Máme zraněné a oba útočníci, co byli na lavičce jsou po covidu,“ poznamenal šéf opavské lavičky.

„Konečně jsme dávali centry ze strany ale stále máme malý hlad po gólech. Musíme vytěžit více z rohových kopů,“ podotkl Kováč. Ke stávající situaci opavský stratég řekl: „Víme, že jsme vyhráli jen jednou. Máme nyní Příbram, na tohoto soupeře se musíme dobře připravit. Ale to říkáme pořád dokola. Je to náš přímý konkurent ze spodku tabulku, snad už to zlomíme.“